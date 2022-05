Egy mondás szerint nem az a boldogság, hogy megkapunk mindent, amit akarunk, hanem az, hogy tudunk örülni annak, amink van. Ez szerda este juthatott az eszünkbe, amikor az AS Roma megnyerte a Konferencia-liga döntőjét. Ennek a sorozatnak ez volt az első kiírása, tehát önmagában is történelmi esemény tanúi lehettünk, de történelmi lett az olaszok edzője, José Mourinho miatt is. A portugál edző alig talált szavakat, a boldogság szinte szétvetette, látszott rajta, hihetetlenül büszkévé tette ez a győzelem.

Pedig akár fanyaloghatott volna is, hiszen ez mégis csak a harmadik számú serleg az UEFA rangsorában, és José Mourinho nem ehhez a szinthez szokott hozzá. Az ő csapatai korábban a Bajnokok Ligája megnyeréséért indultak harcba, kétszer, a Portónak és az Internek ez össze is jött vele a kispadon. Igaz, a Porto a szép emlékezetű UEFA-kupában is, a Manchester United pedig az Euroligában menetelt az első helyig az ő irányításával, de azok a sikerek is kitérőnek tűntek a nagyobb kihívások között.

Most pedig itt van ez a harmadik vonal, amellyel sokan talán nem is tudnának mit kezdeni. Itthon is olvashattuk két prominens klubunk vezetőitől, hogy számukra a Konferencia-liga nem igazán opció, csak a Bajnokok Ligájában gondolkodnak, csupán annak van értelme, nem mondták ki, de a sorok között ott volt: nekik csak nyűg lenne. Mindez elgondolkodtató annak a tükrében, hogy a magyar csapatok mind elvéreztek a sorozat selejtezőin tavaly nyáron, a közelébe sem kerültek a csoportkörnek, azaz, ha valakik nem kezelhetik le a harmadik rangú kupát sem, akkor azok bizony mi vagyunk.

José Mourinhót nézve biztosak lehetünk benne, hogy neki egyáltalán nem volt zsenánt ezért a serlegért harcolni. Nyilván pontosan tudta, hol a helye: az AS Roma jelenleg nem annyira erős, hogy a BL-be reálisan vágyhatna, ezt a feladatot vállalta el, ezt kellett megoldania. A csapata előrelépett, hiszen az olasz bajnokságban hatodik lett, amivel az Euroligában indulhat, ráadásul újabb nemzetközi kupát nyert, azaz a munkát, mondhatjuk, ismét elvégezte, méghozzá nagyszerűen.

Az pedig személyes büszkesége, hogy Giovanni Trapattoni mellett ő az egyetlen edző, aki ötszörös európai kupagyőztesnek vallhatja magát, mind az öt döntőjében nyert a csapata, a kollekciója pedig csak neki lehet teljes. A siker a harmadik számú sorozatban is siker, ok a boldogságra. Az az öröm, amelyet a világ egyik legjobb edzőjén láttunk, tulajdonképpen sokat emelt is a Konferencia-liga rangján.