Néhány nap múlva már a döntőt játsszák Katarban. Jó iramú egy hónapon vagyunk túl, hiszen sebesen elrepült a futball-világbajnokság. Ma estére kiderül, hogy kik meccselhetnek a vasárnapi döntőben, és kiknek jut a szombati bronzmeccs.

Rövidesen meg lehet vonni a vb mérlegét, beköszönt az értékelések időszaka. A meccsekről beszélgetve, olvasva is azt tapasztalja az ember, hogy ahány néző, annyiféle mérkőzés. Bizonyosan a világbajnokságról levont eltérő következtetések száma is közelíteni fogja a meccsnézők lélekszámát. Nagybecsű kollégám tréfás mondásának igazsága megnyugtató lehet: szerencse, hogy nem egyformán gondolkodnak az emberek, mert agyon is vernék egymást.

A futball a népszerűsége okán egyre inkább az üzleti világ részévé is lett. Ezzel együtt egyre nagyobb szerepet játszik a sportág életében az adatelemzés. A szükséges szoftverek és szakemberek jelentős befolyást gyakorolnak a csapatok sikerességére. Nem elég a játékot érteni, a kielemzett adatok alapján kikerekedő valósághoz kell tudni szabni a csapat futballját. Az egyelőre nagy kérdés, hogy az adatelemzésre épülő, nagyon szervezett játék hagy-e teret a fenoméneknek, egyáltalán mekkora változatosságot engednek majd a számok a fociban.

A statisztikák szorították ki a távoli lövést korunk futballjából. Alig próbálkoznak vele a csapatok, hiszen az adatok elemzése fényt derített rá, hogy kis hatékonyságú. Az is elképzelhető, hogy az adatok tengere mosta partra azt a palackot, amelyben az volt az elemzők üzenete: valaki feküdjön le a sorfal mögé a lapos lövések ellenszereként.

Az adatközpontúság a szurkoló világát is átalakítja. Statisztikák tömegével árasztják el a tévénézőt meccs közben. Unalmasabb pillanatokban el is töpreng rajta az ember, hogy szüksége van-e erre. Például még mielőtt a tizenegyest ellőhetné a játékos, megtudhatjuk, hogy hová szokta rúgni, és milyen hatékonysággal. Idővel bizonyára látunk majd grafikát arról is, hogy merre szokott vetődni a kapus, és hogy milyen színű mezben hárítja legtöbbször a tizenegyest annak függvényében, hogy a játékvezető mit vacsorázott előző este… A haszontalan tudás is hatalom, ha máshol nem, hát kvízvetélkedők során. Talán nem árt jól megjegyezni azt sem, hogy a sokszor elátkozott decemberi rendezés nyomán egy sajátos adattal is bővíthető a statisztikák halmaza: a futball történetében korábban még nem fordult elő, hogy a német válogatott kapusa a világbajnokság idején eltörje a lábát – síelés közben.