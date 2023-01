Kishitűségről tesz tanúbizonyságot az, aki tízmillió szövetségi kapitány országaként határozza meg hazánkat. Nemzetünk lebecsülése, ha nem vetünk számot szerénytelenül azzal, hogy nincs olyan sport, amihez ne konyítanánk. Értünk mi mindegyikhez. A bennünk lakozó székely atyafi szavaival kiegészítve: mindhez is. Otthon vagyunk edzéselméletben, sportlélektanban, miközben elemzőként és sportmenedzserként is zsebünkben a bölcsek köve. Bár mind­annyian mást látunk üdvözítőnek egy-egy probléma megoldására, de ezzel a látszólagos ellentmondással kár lenne foglalkozni ezen a hasábon.

A fentiekből következik, hogy táplálkozástudományi szakértőkből is Dunát lehetne rekeszteni nálunk. A túlsúlyosak országaként valószínűsíthetjük ugyan, hogy a kalóriaszámláló énjét hajlamos elnyomni a magyar, de kákán csomót keresni meglehetős udvariatlanság, pláne vendégségben, ami trakta nélkül értelmezhetetlen. A testszövetek regenerálása alapvető feladat a sportban is.

Megfelelő időben enni, jókor inni – fél siker.

A másik feléhez szükséges recept hozzávalói túl sokrétűek ahhoz, hogy teret kaphassanak itt. Az evés-ivásnak, amit bizonyos esetekben a sportnyelv nagyké­pűen és bennfenteskedve frissítésnek nevez, hobbi­sportolóként természetesen én is szakértője vagyok. Konyhatudományos értelemben kísérleti alanya is. Értve ez alatt azt, hogy az ember mások tanácsait elfogadva eszik és iszik meg bizonyos dolgokat sporttevékenysége közben, arra készülve, illetve annak lezárásaként. Van, aki egy nagy adag rántotta elfogyasztása után úgy úszik két órát, mint a csík. És van, aki úgy érzi, hogy a tojás az említett halacska virgoncságával viselkedik a bendőjében, és szabadulni akar. Főtt krumplit, rizst, húslevest, szőlőcukrot, csokit, kekszet, mazsolát, banánt, narancsot, almát, vizet, teát, sportitalt kínáltak már nekem frissítésként. Ezek meglehetősen megszokottak hosszabb-rövidebb versenyek alkalmával. Sört is nyomtak már a kezembe jóérzésű szurkolók, sőt Szekszárdon fröccsel is kínálják a tikkadt futót. Egyes vélemények szerint ez élettani szempontból üdvözlendő, de életmódot alapozni rá csak fokozott óvatossággal ajánlott.

A minap tudományos paradigmaváltás tanúja lehettem. Egy horgász a tónál, ahová futni járok, pálinkával kínált. Nem voltam felkészülve az új frissítési irányzatra, így visszautasítottam az italt, de talán hiba volt. A javasolt folyadék megfelelő mennyiségű alkalmazásával talán már edzésen is elérhető lehetne a győzelmi mámor.