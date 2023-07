Jesse Marsch csütörtökön nem érkezett meg Budapestre, és nem tárgyalt a Ferencváros vezetőivel. Vladimir Petkovic, mi több, Vincenzo Montella sem járt a napokban Budapesten, és ők sem tárgyaltak a Ferencváros vezetőivel. Mi több:

egyetlen neves, magasan jegyzett edző sem fordult meg manapság a fővárosban,

és értelemszerűen nem is tárgyalhattak a Ferencváros vezetőivel.

Persze, érthető, hogy mi, újságírók, ilyenkor a hírek vadászása mellett olykor igyekszünk kitalálni az érintett sportvezetők gondolatait is és minél hamarabb, ha lehet, mindenki másnál előbb világgá kürtölni, hogy ki lett a befutó, adott esetben ki ül le a Ferencváros kispadjára, amely a múlt héten vált üressé Sztanyiszlav Csercseszov kiakolbólításával. Elvégre a hírverseny is verseny valahol, ám óriási kockázattal jár, a legtöbb információ vagy inkább információmorzsa rossz nyomnak bizonyul és tévútra vezet.

Különösen úgy, hogy lehet, maga a kiindulási alap is hamis. A Ferencváros kispadja ugyanis nem üres. Sztanyiszlav Csercseszov népligeti irodájába például már beköltözött Máté Csaba, a neve is ott virít az ajtón, jelenleg ő a magyar bajnok vezetőedzője. Ha valaki figyelmesen olvasta el a kinevezéséről szóló hírt, akkor abban nem talált olyan szavakat, hogy ideiglenesen, átmenetileg vagy időszakosan, igaz, azt sem szögezte le a vezetők közleménye, hogy a magyar szakember pontosan meddig látja el ezt a megtisztelő feladatot.

Nyilván ezt a kérdést nem lehet sokáig lebegtetni, és a Shamrock Rovers elleni lehengerlő játék és 4-0-s győzelem után nem lenne meglepő, ha Máté Csabát legalább egy évre megerősítenék a pozíciójában. Az irigyei ugyan gyakran hangoztatják, hogy csak a nyelvtudása miatt léphetett előre a háttérből, amikor 2008-ban a holland Erwin Koeman lett a szövetségi kapitány, ám ő nem csupán tolmácsnak használta a flamandul is kiválóan beszélő szekszárdi edzőt, hanem komoly feladatokkal is megbízta, és ugyanez igaz Ricardo Monizra, Thomas Dollra, Szergej Rebrovra, Peter Strögerre és Sztanyisz­lav Csercseszovra is.

Tőlük sokat tanulhatott Máté Csaba, aki emiatt is kézenfekvő választás. Ő ismeri a keretet, az Európa-Konferencialigában bizonyára elboldogul, akárcsak a bajnokságban.

A klub előtt egy teljes év áll komolyan rendezni a sorokat, kiválasztani azokat az embereket a pályára és a szakmai stábba, akikkel a Fradi eljuthat oda, ahova igazán vágyik. És ki tudja: Máté Csaba bebizonyítja addig, hogy erre nemcsak egy külföldi, hanem egy magyar szakember is alkalmas lehet.