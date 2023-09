Bár a vára miatt Nagyecsed története terjedelmes passzust tesz ki, bátran állíthatjuk, hogy a kisváros történelmi napra virradt ma reggel. Elsőre talán úgy tűnik, kibabrált a helyi futballcsapattal a sors, amikor a Magyar Kupa sorsolásakor éppen az élvonal bajnokát, a nemzeti szinten is jegyzett Ferencvárost sodorta az útjába, ám ez nem így van, Fortuna igen is roppant kegyesen bánt a nagyecsediekkel. Komoly esélyük volt rá, hogy NB I-es csapatot kell fogadniuk, amely ellen negyedosztályú együttesként fikarcnyi esélyük sincs, és ha már így kell lennie, akkor jöjjön az a csapat, amelynek a szereplése a legnagyobb figyelmet vonzza.

Bizonyos magasságból nézve az ilyen meccseknek nincsen sok értelmük, hiszen többnyire Góliátok mérik össze az erejüket Dávidokkal, és utóbbiak ebben a fázisban, a 32 közé jutásért a szökőéveknél is ritkábban aratnak diadalt. Mondjuk ilyen volt tavaly egy körrel később éppen a Fradi kínos kiesése az NB III-as Iváncsa otthonában, ám a megyei osztály egészen más, és ez így csak a szabályt erősítő kivételek egyike volt. Ennél is lényegesebb azonban az, hogy

a kupasorozatot nem szabad ebből a bizonyos magasságból nézni, mert az nem az elité, hanem minden egyes csapaté, amely bármilyen szinten is versenyez ebben az országban, tehát a piramis alját alkotóké is.

Régen az első osztályú csapatok hét közben olykor úgynevezett hírverő meccseket játszottak, azaz elmentek falvakba játszani, amelyekben arra a néhány órára megállt az élet, mert az ott élők láthatták játszani azokat a futballistákat, akikről többnyire csak olvashattak vagy a rádióban hallhattak, hiszen a hatvanas években csak fokozatosan terjedt el országosan a televízió, és a mérkőzések közül is csak keveset közvetítettek. Ilyen nagy, vacsorákba torkolló haknikra a mai kihívások mellett már nemigen nyílik lehetőség, így a kupa marad az, ami testközelbe hozhatja az elitet a hátországhoz.

Olvasom, hogy Nagyecseden szűk keret szokott rendszeresen hetente kétszer edzeni, ám a sorsolást követő napon húsznál is többen jelentek meg az öltözőben, és van olyan állandó nézője a csapatnak, aki állítása szerint nyolcvan éve szurkol a Ferencvárosnak, de most látja majd először élőben a távolról csodált kedvenceket. Igazi futball­ünnep készül a kisvárosban, és az ilyen napok miatt is roppant fontos a Magyar Kupának ez a szakasza, amikor az úgynevezett kicsik is beléphetnek a ref­lektorfénybe. Megérdemlik, hiszen ők is elmaradhatatlan részei a magyar labdarúgásnak.