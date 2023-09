Csupán tizenhét éves volt, amikor a Ferencvárosban bemutatkozott a magyar élvonalban, hamarosan megszerezte az első gólját, a tehetségére külföldön is felfigyeltek, s noha sokan úgy gondolták, még itthon kellene erősödnie, a huszadik évét sem töltötte be, amikor kissé furcsa feltétellel – csak később csatlakozik új csapatához – Németországba szerződött.

Természetesen Lisztes Krisztián pályafutását összegeztem dióhéjban. Na, de melyikét? Egyszerre mindkettőét.

Idősebb és ifjabb Lisztes Krisztián karrierjének indulása kísértetiesen hasonlatos.

Persze különbségek is akadnak. Idősebb Lisztes Krisztián klasszikus irányító volt, az ifjabb inkább támadó, a Fradiban rendre balszélsőként kap helyet. Az apa tizennyolc évesen a válogatottban is debütált, e tekintetben biztosan megelőzi a fiát, aki májusban ünnepelte a tizennyolcadik születésnapját, de egyelőre „csak” az U21-es nemzeti csapatban számítanak rá. Persze idősebb Lisztes nem ajándékba kapta a válogatottságot. Már tizennyolc évesen a Ferencváros meghatározó játékosa volt. Főszereplője volt a Fradi Bajnokok Ligája-menetelésének, mi több, ő az első magyar gólszerző az elitsorozatban. (A zürichi nyitányról, a Grasshoppers elleni 3–0-s sikerről mindenkinek Vincze Ottó két pazar találata ugrik be elsőként, ám az első gólt Lisztes szerezte.) Közben az olimpiai válogatottnak is alapembere volt, szerepelt az atlantai olimpián. Az apa tehát nemzetközileg is jegyzett válogatott játékosként igazolt Németországba. Sokak szerint a kelleténél így is korábban. Mégpedig azért, mert nem készítették fel a Bundesligára, sem fizikálisan, sem mentálisan, eleinte a német nyelvtudás hiánya is hátráltatta. S persze mert az akkoriban világklasszis Kraszimir Balakovot kellett volna kiszorítania a Stuttgartból.

Az apa tanult a saját hibájából, a fia már tizenhét évesen szinte kifogástalan atletikus felépítéssel rendelkezett, s minden bizonnyal az angol mellett németül is boldogul. Ifjabb Lisztes azonban még most sem kezdőjátékos a Fradiban. Nem tudhatjuk, hogy a hetek óta tartó tárgyalások miatt sorolták-e (akár biztonságból) hátrébb, vagy Sztanyiszlav Csercseszov után Máté Csaba is úgy ítélte meg, még éretlen a feladatra. Ha az utóbbi (is) igaz, akkor viszont korai még a Bundesliga.

Persze világos, most adódott a lehetőség, továbbá egy év nagy idő. Jövő nyáron, bízzunk benne, ifjabb Lisztes válogatott játékosként csatlakozik a Frankfurthoz. Kérdés, hogy a már most megkötött szerződés a motivációt melyik irányba befolyásolja. Úgy Lisztes Krisztián, úgy az FTC felől.