Jürgen Klopp még január végén közölte, hogy az utolsó szezonját tölti a Liverpool kispadján, mert kezd kifogyni az energiából, és pihenni szeretne. Bejelentése sokkolta a szurkolókat és a játékosokat is. Szoboszlai Dominik egy minapi beszélgetés során elárulta, először átverésre gyanakodtak, kandikamerákat kerestek, amikor a trénerük tudatta velük az elhatározását.

Most jó néhányan gondolják úgy, Klopp hibázott, hogy ezt már az év elején elmondta, emiatt is tört meg a Liverpool lendülete, amely az FA-kupában és az Európa-ligában is kiesett a negyeddöntőben, a bajnoki címért zajló versenyfutásban pedig lépéshátrányba került a Manchester Cityvel és az Arsenallal szemben. Nagy-Britannia egyik legelismertebb televíziós sportműsorvezetője, Richard Keys a múlt héten egyenesen, nyersen úgy fogalmazott: Klopp a korai bejelentésével „kinyírta” a csapatot.

Tény, január végén a Liverpool a Premier League élén állt, néhány nappal korábban jutott be a Ligakupa-döntőjébe (amit aztán meg is nyert), állt az FA-kupában és az Európa-ligában is, így hát teljesen váratlan volt Klopp bejelentése.

Legyen szó bármely munkahelyről, ha ott jól mennek a dolgok, és a főnök, akit mindenki kedvel, bejelenti, hogy már csak fél évig lesz az, az óhatatlanul zavart okoz a fejekben. Mindenki töpreng, vajon ki váltja, milyen ember, nála is lesz-e majd helye, vagy az illető nagytakarítással indít. A múlt hét végén, amikor a Fulham elleni meccsen a jelenleg szabad José Mourinho feltűnt a lelátón, sokakban meghűlhetett a vér.

Kloppot azért lesz borzasztóan nehéz pótolni, mert nem egyszerűen jó főnök, jó edző, hanem nagyon jó ember is.

A Pool korábbi játékosa, Kolo Touré mondta róla, hogy mindig mindenkivel tisztelettel bánt, mindenkit támogatott, ezért még azok a játékosok is kedvelték, akik nem kerültek be a kezdőcsapatba. A 120-szoros elefántcsontparti válogatott játékos felelevenítette, hogy amikor 2016-ban kikaptak az Európa-liga döntőjében a Sevillától, összegyűltek egy szórakozóhelyen, de mindannyian maguk alatt voltak. És egyszer csak azt látták, hogy Klopp elsőként felment a táncparkettre, elkezdett egyedül táncolni, majd mindegyikükhöz odament, és egyesével rávette őket, hogy csatlakozzanak hozzá. Klopp már akkor sem csak csapatot kovácsolt, hanem egy családot tartott össze.

Ha pedig tudjuk, hogy a családfő fél éve múlva már nem lesz köztünk, azt nem jó tudni előre. Ám január elején Klopp talán úgy érezhette, nem teheti meg, hogy ne legyen őszinte a fiaival, mert különben nem tudna a szemükbe nézni. Így nem hozhatott más döntést.