A legjobb bajnokságokban is megesik, hogy egy futballistának a meccs lefújása után mutatják fel a piros lapot, arra viszont nemigen van példa, hogy valakit a kezdő sípszó előtt állítsanak ki. Az angol Graham Poll, aki komoly játékvezető volt – két vb-n is közreműködött, a Premier League-ben pedig tizennégy éven keresztül dirigált – mindenesetre bevallotta, hogy 2005-ben az Arsenal–Manchester United meccs előtt Patrick Vieirát és Roy Keane-t is ki kellett volna állítania, amikor a játékoskijáróban egymásnak ugrottak, de ezt a botránytól tartva nem merte megtenni.

A Manchester Unitedet nyolc éven keresztül szolgáló, egyébként kiváló játékos, BL-győztes Keane nem volt egyszerű eset, amit az ír középpályásnak Erling Haaland édesapjával, Alf-Inge Haalanddal történt afférja is jól mutat. 1997-ben, egy Leeds United–Manchester United meccsen Keane szalagszakadást szenvedett Haaland belépője nyomán, és nem felejtett.

2001-ben szándékosan térden rúgta az akkor már a Manchester Cityben játszó norvég védőt.

Akinek ez a sérülés kettétörte a pályafutását. Keane nem is titkolta, hogy a bosszúállás szándéka vezérelte, aminek az lett a következménye, hogy a három meccsre szóló eltiltásához és az 5000 fontos pénzbüntetéséhez hozzácsaptak még öt meccset és 150 ezer fontot.

Roy Keane 53 évesen jelenleg a Sky Sports szakértője, és továbbra sem felejt, de immár Erling Haaland van a célkeresztjében az édesapja helyett. S ha neki nem is törheti el a lábát, a lelkét sanyargathatja. Az ifjú Haaland napjaink egyik legeredményesebb támadója, jelenleg 25 találattal vezeti a Premier League góllövőlistáját, valamennyi sorozatot nézve pedig 41 meccsen 36-szor volt eredményes a Manchester Cityben. Parádés statisztika – de az is igaz, hogy a 23 éves csatár tavaly még hatékonyabb volt.

Keane-nek pedig ez már elég ahhoz, hogy a stúdióban rendszeresen rajta köszörülje a nyelvét, a hiányosságait feszegesse, s amikor tényleg rossz időszaka van, egyenesen negyedosztályú játékosnak minősítse. Legutóbb a Wolverhampton Wanderers elleni 5-1-es győzelemből aztán Haaland négy góllal vette ki a részét – kettőt 11-esből szerzett –, de Keane ekkor arról értekezett, milyen morcos volt, amikor Pep Guardiola a 82. percben lecserélte. Szerinte ebből is látszott, hogy egy elkényeztetett kölyökről van szó… Ekkor már a stúdióban ülők is kinevették, Keane azonban nem látja, mennyire kínos már mindez. Hogy azt ne mondjuk, mennyire pitiáner viselkedés.