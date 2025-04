Szoboszlainak ez a csúcs csak egy állomás

Éppen ezért egyben biztosak lehetünk: Szoboszlai Dominik még nem ért révbe. Két bekezdéssel fentebb nem véletlenül használtam az állomás szót, az angol bajnoki cím ugyanis ez számára, egy fontos állomás. Már az ünneplés pillanatában is kimondta, van még bőven célja, amiért keményen dolgoznia kell még, arról nem is szólva, hogy nyilván tudja, most jön csak a neheze. Angliában nem könnyű megvédeni a címet, de még a csapaton belüli pozíciót sem, jönnek majd új, nagyon erős vetélytársak, sorjáznak az új kihívások, a nagy álom a Bajnokok Ligája megnyerése, a világbajnoki részvétel a válogatottal, és a léc egyre magasabbra kerül. Ugyanakkor neki tényleg elhihetjük, semmi sem lehetetlen.