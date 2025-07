Nem a klubok rendelik a nótát

Lázadozás nincs, nem is lesz, a klubok ha fogcsikorgatva is, de lenyelik ezt a békát, és eleget tesznek majd az ajánlásnak, mert nincs is más választásuk. Annak ellenére, hogy ez az egész nem több, mint adminisztratív pótcselekvés. A fiatalok percszámai jobban mutatnak majd a statisztikákban, azt a tényt azonban nem fedhetik el, hogy nincs elegendő, az NB I szintjét megütő fiatal magyar futballista, és döntően éppen az ajánlás miatt még drágább a gyengébbeket is szerződtetni, mint egy felkészültebb légióst.

A magyar klubok azért maradnak csendben, mert kiszolgáltatottak. A költségvetésük döntő része állami költségvetésből érkezik, benne a támogatásokkal, a TAO-val és még a televíziós közvetítési jogok értékesítésével is. Ugyanakkor az államot is meg lehet érteni, nem szívesen önti a milliárdokat úgy, hogy nem látja viszont az eredményét, és amíg a magyar futball alapjainak nincsen közük a piaci viszonyokhoz, addig ez a függő viszony megmarad.

A dúsgazdagnak tartott Ferencváros a szigorítás előtt is prüszkölt, ám aligha kockáztatja meg akadémiája kiemelt státuszának az elveszítését, egyedül az Újpestet tulajdonló Mol az, amely megengedhet magának, hogy figyelmen kívül hagyja az ajánlást, és meg is teszi. Ő meg tudja fizetni a zenészt, ezért maga rendelheti a nótát – és ez itt a lényeg.