Tévedett a játékvezető, de nem lesz baj

Az arány nem is rossz: négyből három. Azaz, a nemzetközi porondon indult négy magyar futballcsapatból csupán egy vérzett el augusztus elejére, három még versenyben van, a jövő héten számukra a selejtezők harmadik köre következik. Közülük a Ferencváros bizonyos szempontból már páholyban van, mert ha elbukna is a bolgár Ludogorec ellen, legrosszabb esetben is ott lesz a Konferencialiga főtábláján, bár a klubban csalódottan készülnének erre a kihívásra, ott ugyanis a Bajnokok Ligája a mindenkori álom.

A harmadik számú sorozat alapszakasza a Győr és a Paks számára elérhető még, a Puskás Akadémia az egyetlen búcsúzó, amely mostantól már csak a hazai feladataira összpontosíthat. Önmagában ez a búcsú még nem lenne ok a lelombozódásra, az a gyenge teljesítmény azonban, amelyet a felcsútiak a saját pályájukon nyújtottak a ciprusi Arisz Limassol ellen, enyhén szólva is meghökkentő volt. Mindössze négyszer célozták meg a ciprusi kaput, ebből egyszer találták el, akkor is veszélytelenül, és egyáltalán nem érződött rajtuk, hogy hinnének az egygólos hátrány ledolgozásában. A meccs után persze megtalálták a játékvezetőt, aki szerintük túl szigorúan állította ki két sárga lappal Lamin Colleyt, de önmagukat csapják be, ha azt hiszik, ezen múlott a kiesés.

A Paks talán egy nála jobb erőkből álló csapatot ütött ki a szlovén Maribor „személyében”, ám ez egyértelmű dicséret, az idegenben elért 1-1 kalapemelést érdemel. Akárcsak a Győr 3-1-es hazai győzelme az örmény Pjunyik Jereván ellen, még úgy is, hogy a hosszabbításban történtek a játéknap legnagyobb sztorijával szolgáltak. A harmadik és egyben továbbjutást jelentő gól szerzője, Daniel Stefulj a 91. percben a meze levételével ünnepelt, amiért sárga lapot kapott, majd négy perccel később fejen rúgta az egyik örményt, amiért a koszovói Bejtullahu ismét az orra elé dugta a sárga kártyát. A nyilvánvaló tény ellenére a pirosat nem vette elő a játékvezető, aki tanácstalanul ténfergett egy darabig, majd a hivatalos jegyzőkönyvbe a teljesen ártatlan Deian Boldornak írta be a sárgát.