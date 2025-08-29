Kiesett a Fradi, Robbie Keane mégis okkal büszke

Nem akarok túlzásba esni, a helyszínen (tehát nem tévén) régen láttam olyan színvonalas magyar érdekeltségű futballmérkőzést, mint szerda este Bakuban a Qarabag–Ferencváros visszavágót a Bajnokok Ligája selejtezőjének playoffkörében. Két támadószellemű csapat, végig lüktető iram, szép megoldások, fordulatosan alakuló eredmény – minden adott volt, ami csak egy jó meccshez szükséges. Azt gondolom, a Fradi-szív már letűnt időket idéző fogalom, ám le a kalappal Robbie Keane játékosai előtt: 2–1-es, összesítésben 5–2-es hátrányban sem adták fel, hajtottak az utolsó pillanatig, s némi szerencsével ki is vívhatták volna legalább a hosszabbítást; a 3–2-es siker dacára nem érték el a célt, a Bajnokok Ligája főtábláját, de nem hogy szégyenkezni nincs okuk, dicséret illeti őket.

Robbie Keane, az FTC vezetőedzője a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének negyedik fordulójában játszott Ferencvárosi TC – Qarabag mérkőzésen a Groupama Arénában 2025. augusztus 19-én

Fotó: Hegedüs Róbert / Forrás: MTI

E helyütt nem feladatunk, hogy egyesével mindenkit értékeljünk, de Naby Keita végre a fradistáknak is megmutatta, milyen minőség rejtőzik benne – nagy kár, hogy egyetlen egyszer hibázott és éppen abból az ellentámadásból egyenlített a Qarabag –, Raemaekers és Kanikovszki is igazolta szerződtetésük helyességet, előbbi szinte kifogástalan védőmunkája mellett a támadásokat is segítette, utóbbi pedig remek labdákkal szervezte a játékot. S hogy persze a magyarokról se feledkezzünk meg: ezúttal csupán hárman (Dibusz Dénes, Ötvös Bence, Varga Barnabás) szerepeltek a kezdőtizenegyben, de csereként később beállt Tóth Alex, Nagy Barnabás és Gruber Zsombor is, Tóth ráadásul, miként a Magyar Nemzetnek nyilatkozva elárulta, pályafutása legszebb gólját lőtte szabadrúgásból.