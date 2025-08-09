Nem a kötelezés a tragédia

Akit megfertőzött az élmény, az aligha szabadul meg tőle. Még ha akarna sem, de miért is akarna? Kimenni a szabadba, élvezni a természet szépségét, gyönyörködni a tájban és közben egy jót tekerni csodálatos életérzés. A kerékpár a reneszánszát éli, és nemcsak vidéken, hanem a városokban is, ahol a dugóknak fityiszt mutatva biciklivel gyakran gyorsabban el lehet jutni az egyik pontról a másikra – ez azonban ennek a sportolással egybekötött közlekedésnek a kockázatosabb formája. Nincs mindenütt jól elkülönített kerékpárút, sok esetben csak leválasztott sáv fut közvetlenül az autók mellett, és mert a kerékpár a közlekedés szerves része, így balesetek forrása is.

A közelmúltban sajnos történt is több baleset, és ezek felmelegítették a vitát a kötelező sisakhasználatról.

Bevallom, én hol hordtam, hol nem, ám egy ideje csak sisakban ülök nyeregbe, egész pontosan azóta, hogy a fővárosi Árpád híd budai hídfőjénél, az egyik kedvenc útvonalamon egy a semmiből előbukkanó bringást halálra gázolt egy vétlen autós, és a hír szerint a fiatalember sisakot viselve túlélte volna az ütközést. A józan észre hallgatva döntöttem úgy, hogy a fejemre nyomom, ha tekerni indulok, és nem tudom, valóban kötelezővé kell-e tenni, ehhez nem értek, de alighanem hajlanék rá.