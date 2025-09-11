A pohár üres, de a terv szerint haladunk

Nagy közhely, de az élet tényleg nagy rendező. Ahogy ígérték, a magyar szurkolók vastapsban törtek ki a Puskás Arénában, és felállva tisztelegtek a nyáron autóbalesetben elhunyt Diogo Jota emléke előtt, amint az eredményjelzőn az időnél felvillant a húszas szám a portugálok elleni világbajnoki selejtezőn, ám erre a játékosok nem voltak tekintettel: Szoboszlai Dominik indította Nagy Zsoltot, aki balról beadott, Varga Barnabás pedig a kapuba fejelt – a megemlékezés szemvillanás alatt átcsapott gólörömbe. Ha ehhez hozzávesszük, hogy szombaton az örmények ellen Cristiano Ronaldo is a 21. percben szerezte az első gólját, amit maga is misztikusnak nevezett, beláthatjuk, ilyen időzítéseket tényleg csak a sors produkálhat.

A portugál Joao Neves a 2026-os FIFA 2026-os világbajnoki selejtező mérkőzésen lő a budapesti Puskás Arénában 2025. szeptember 9-én

Forrás: AFP

Ám hiába a vezető gól, a magyar válogatott ismét vesztesen hagyta el a pályát, ahogyan eddig még soha, most sem sikerült nyerni Portugália ellen, de még a döntetlen sem jött össze. Pedig arra jó esély nyílt, amikor a 84. percben Varga egy újabb fejessel 2-2-re módosította ez eredményt. Sajnos a legnagyobb sztárunk rosszul döntött, eladta a labdát, amiből az ellenfél meglőtte a harmadik gólját, nekünk pedig maradt a szomorúság és hiányérzet.

Pedig, ha egy hete valaki azt mondja, egy pontot elhozunk Írországból, és kikapunk a portugáloktól, alighanem rábólintottunk volna azzal, hogy ez a papírforma, ez a realitás, tekintve, hogy Írország a mi igazi riválisunk, nem lett rossz a rajt.