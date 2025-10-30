Hornyák Zsolt vesztett a videójátékban, az MLSZ megüzente: game over

Felcsúton ismét megtörtént, aminek gyakran lehetünk szemtanúi a magyar futballban: ha valakinek nem tetszik valami, nem a tükörbe néz, hanem a mikrofonba, ekképpen felfedve a tájékozatlanságát. A Puskás Akadémia–MTK (1–1) mérkőzés után Hornyák Zsolt kamaraszínpadi jelenetet rögtönzött a meccs utáni nyilatkozatával. Hogy mi volt a felháborodása oka? A hatodik percben a csapatából kiállították Markgráf Ákost, és – legalábbis Hornyák szerint – nincs ember e földön, aki tudná, ilyenkor mi a teendő a magyarszabállyal kapcsolatban. „Hívtuk az MLSZ-t, nem tudom, hogy Csányi urat vagy egy alattasát” – humorizált az edző utánozhatatlan stílusában, azt gondolva, a kispadról a szövetséget is úgy lehetne irányítani, mint egy videójátékot.

A szokásos szereposztás szerint, ha az edzőnek elgurul a gyógyszere, a klub vezetőségében akad egy józan ember, aki igyekszik lehűteni a kedélyeket, elsimítani az ügyet. Ehelyett azonban Tóth Balázs ügyvezető igazgató nem oltotta, hanem szította a tűzet. A meccs után az öltözőfolyosón folytatta, amit Hornyák a kamerák előtt elkezdett: látványos dühroham közepette jelenetet rendezett és fennhangon bírálta a játékvezetőket.

Kár érte. Annál is inkább, mert a felcsútiaknak nem volt igazul. Az MLSZ már másnap higgadtan elmagyarázta, a bajnokság előtt minden klubot pontosan tájékoztattak arról, mi a teendő, ha a magyarszabályban érintett játékos megsérül, lecserélik vagy kiállítják. Utóbbi esetben amúgy az adott futballistának elszámolják a teljes kilencven percet, hivatalosabban fogalmazva, kilencven perc számít bele az ösztönzési rendszerbe.

Aki júniusban lusta volt áttanulmányozni a szabályzatot, az októberben ne reklamáljon – vonhatjuk le a következtetést. A szövetség higgadt maradt, mint az a tanár, aki huszadjára is elmagyarázza az anyagot a diákjának, s arról sem feledkezett meg, hogy érdemjegyet is kiosszon: három meccsre eltiltotta Tóth Balázst.

Hornyák Zsolt szenvedélyességével mindenki tisztában van, e szerint az MLSZ-is, az edzőre a pillanat hevében mondott szavakért nem szabott ki büntetést. Tóth Balázs azonban helytelenül viselkedett: nem edzőt kellett volna védenie, hanem a klubot. Egy sportigazgatónak nem az a dolga, hogy hatcba szálljon a szabályokkal, hanem hogy segítse a saját csapatát eligazodni bennük. Most mindketten túllőttek a célon – szó szerint és átvitt értelemben is. És bár Markgráf Ákos kiállítása vitatható volt, a felcsúti felháborodás végül nagyobb kárt okozott, mint maga a piros lap.