Az Arctic Monkeys is jön a Szigetre

A sheffieldi fiúk természetesen a Nagyszínpadon lépnek majd fel.

Bár nagyot szólt pár nappal ezelőtt a Sziget bejelentése, ahol Kendrick Lamar, Kygo valamint a Mumford and Sons európai exkluzív nagyszínpados fellépéséről adtak hírt, úgy látszik még akad muníció a szervezők tarsolyában.

Negyedik headlinerként ugyanis az Alex Turner, Jamie Cook, Nick O’Malley and Matt Helde alkotta formációt, az Arctic Monkeys-t jelentették be a Sziget idei Nagyszínpadára, augusztus 14-én, keddre.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A zenekar évek óta éllovasa a Sziget kívánságlistájának, pár évvel ezelőtt azonban a frontember a The Last Shadow Puppets nevű formációjával járt itt, miután 2014-ben határozatlan időre szünetet jelentett be a banda. 2017-ben viszont újra összejöttek és a hírek szerint szeptemberben hozzáfogtak az új albumhoz is. Most nagy lehet az öröm az arctic-os táborban, különös tekintettel arra, hogy állítólag hamarosan jelentkeznek az új hanganyaggal, amiből talán adnak egy kis ízelítőt idén augusztusban nálunk is.

Early bird jegyek még január 31-ig kaphatók a Szigetre.

Borítókép: BERTRAND GUAY / AFP