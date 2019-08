Aranylakodalom: most jön a P. Mobil-turné egyik legnagyobb dobása

Most megint megtudhatod, milyen „a Hajsza, a Gálya, a Főnix éjszakája”. Mert szombaton a Barba Negra Track színpada előtt harsanhat fel újra a legendás, a P. Mobilt köszöntő rajongói rigmus.

A P. Mobil jubileumi turnéja az egész országot bejárja, s a magyar rocktörténelem legendás „fekete bárányai” (P. Mobil, Hobo Blues Band, Beatrice) közé tartozó kultikus banda nyilván mindenütt teljes erőbedobással és odaadással tolja az egész nemzedékeket hatása alatt tartó hard rock slágereit. Ezzel együtt kár lenne tagadni, hogy az NKA és a Hangfoglaló Program támogatásával megvalósuló turnésorozatnak megvannak a maga szimbolikus jelentőségű állomásai.

Ilyen volt a turnésorozat nagyon is nem véletlenül kiválasztott első, miskolci helyszíne – emlékéül annak, hogy 1973. június 10-én a diósgyőri DVTK-stadionban játszott először P. Mobil néven.

Aki kíváncsi, milyen az, amikor a P. Mobil színpadán az örökmozgókat köszöntve egy egész citerazenakar adja hírül, hogy „lakodalom van a mi utcánkba”, az a neten most is megnézheti a turnésorozat miskolci nyitókoncertjének nem mindennapi felvezetését.

A másik nagy dobás pedig már nem sokáig várat magára: a budapesti Barba Negra Track most szombaton várja a P. Mobil-rajongókat, akik pontosan tudják, hogy amiként 1980. augusztus 23-án a Hajógyári-szigeten, a legendás Fekete Bárányok-koncerten volt, úgy most, a Rákóczi-híd budai hídfőjénél is Budapest bevétele a cél.

A P. Mobil aranylakodalma amúgy csodaszámba megy a magyar rockzene történetében. A banda ugyanis sok-sok tagcsere, a működésük szünetelése, de még frontemberük, Schuster Lorán súlyos betegségének leküzdése után is képes a rockzene örökmozgásra ítélt őserejét a színpadra állítani.

„Mindig aktív voltam, még betegen is. 2014 és 2016 között két és fél éven át komoly kezelésre szorultam, öt műtétem volt és tizenhat kemoterápiám, de a kórházból is szerveztem a fellépéseket, szövegeket írtam, és amikor már lábra tudtam állni, kiszöktem a P. Mobil pesti bulijaira” – mondta a betegsége utáni újrakezdésről szólva Schuster Lóránt az MTI-nek.

A P. Mobil körül szerencsére nemcsak a jubileumi koncertsorozat miatt pörögnek az események, hanem azért is, mert folyamatosan adják ki a bakelitalbumokat is – talán azért, hogy az örökmozgás, a zeneipar forradalma ellenére is hűek legyenek a gyökereikhez, s hamisítatlanul eredeti formában idézzék vissza a múltjuk értékeit.

A P. Mobil technikailag korszerűsített formában kiadott vinyllemeze, az Ez az élet, Babolcsai néni! a csapat harmadik bakelitalbuma az elmúlt három évben, a Honfoglalás-szvit szimfonikus változata és Az első nagylemez után (valamennyi a GrundRecords gondozásában jelent meg).

A Tunyogi Péter énekessel felvett Ez az élet, Babolcsai néni! 25 évvel ezelőtt az együttes visszatérő anyaga volt, miután 1985-ben leálltak és csaknem tíz évre felfüggesztették működésüket.

„A tizenkét dalt tartalmazó korong jellegzetes P. Mobil-anyag, sikerült jó nótákat írni. Az alap lényegében már 1985-ben megvolt, csakhogy a P. Mobil közben leállt. A számokat nyolc és fél évvel később átírtuk, átszerkesztettük, ám 1994-re megszűnt Magyarországon a bakelitlemez-gyártás, így akkor csak CD-n és audiokazettán jelent meg, vinylen most először érhető el” – fejtette ki a zenekarvezető.

A borítófotón a tavaly elhunyt kiváló képzőművész, Viszt György alkotása látható, a belső tasak egyik oldalán a dalszövegek olvashatóak, a másikon pedig egy fotó, amelyen Schuster a zenekar tagjait ássa bele a földbe, hogy csak a fejük látszik ki. A fénykép elkészültekor, 1985-ben még Donászy Tibor volt a dobos, 1994-ben viszont már Mareczky István, így az ő fejét illesztették elődje helyére.

Schuster Lóránt a vinyl megjelenése kapcsán megjegyezte: miközben a formátum újra hódít világszerte, fontos, hogy bakeliten is kiadják azokat a P. Mobil-anyagokat, amelyeket annak idején nem lehetett. Hozzáfűzte: arra törekszik, hogy valamennyi P. Mobil-stúdiólemez elérhető legyen vinylen is.

Ami még hiányzik, az a Kutyából szalonna (1998), a Mobileum (2009), a Farkasok völgye – Kárpát-medence (2014), valamint a legutóbbi, a Csoda történt (2017) – utóbbi vinyl megjelenése már formálódik.