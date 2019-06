Az egész Gryllus família egy telken él

Gryllus Vilmos és felesége, Ágnes négy gyereket neveltek fel.

Gryllus Vilmos a HOT! magazinnak adott interjút. A zenész családja eredetével kapcsolatban elmondta, a Gryllusok felvidékiek, cipszerek. A reformáció után kezdték latinosan írni a nevüket és a két háború között jöttek át Magyarországra.

„A nagypapa, Gryllus Alfréd a diósgyőri vasgyár kohómérnöke volt. Erdélyből származó anyai nagyapám Dobozon volt református lelkész. Édesanyám a háború, az orosz csapatok elől Budapestre jött, itt találkozott a frontról hazatérő édesapámmal, aki építészmérnök volt, az Országos Szakipari Vállalatnál burkolatok fejlesztésével foglalkozott. Édesanyám, Fogarassy Éva a Cukoripari Kutató Intézetnél dolgozott, Eötvös-díjas feltaláló lett, általában a németek vették meg a találmányait, bejárta az egész világot. 1950-ben született meg az első gyerekük, a bátyám, Dániel, 1951-ben pedig én” – fogalmazott az énekes, aki egész családjával együtt egy telken él. – „Ide kötődik az egész életünk. Hátul van az a villa, ami még 1908-ban épült. A négy lakásban lakik a bátyám, Dániel a feleségével, a kilencvenöt éves édesanyánk – teljes szellemi frissességben –, az unokahúgom, Dorka a családjával, valamint egy unokaöcsém. Engedélyt kértem arra, hogy elöl építkezzek, itt élünk a feleségemmel. A négy emeleti gyerekszobából már csak a legkisebb lányé, Almáé van használatban. Ő még gimnazista és az Angelika leánykórus tagja. Ábris, a legidősebb 34 éves, grafikus, és egy különleges zenei műfajt teremtett a számítógép segítségével. Ágnes, a feleségem két gyereket hozott a házasságba: Orsi fogorvos, Zsolti filmrendezőnek készül.”

Gryllus Vilmos óvodás korában ismerkedett meg a hangszerekkel. Azért választotta a csellót, mert a nagyapja is csellista volt.

„Felajánlotta, hogy megtanít játszani. Őrzöm a tanuló hangszeremet, ahogy a nagypapa mestercsellóját is. Kezdetben a Kalákában is csellóztam, később tanultam meg hozzá a gitárt” – mesélte a zenész, hozzátéve, hogy negyedikes gimnazista kora óta zenél a Kalákával. – „Egyre több volt a meghívás, jártunk Ausztriában, az NDK-ban, Csehszlovákiában, még Moszkvában is. Másod-harmadéves koromban sűrűsödtek a fellépések; mire befejeztem az egyetemet, eldőlt a pályám. A szüleink egy dologhoz ragaszkodtak: legyen meg a diplománk.”

A zenész azt is elárulta, gyakran összetévesztik testvérével, Dániellel, előfordult hogy le kellett venni egy plakátot, amelyen testvére koncertjét hirdették az ő fotójával.

A Gryllus család nem csupán együtt él a romantikus fás-­bok­ros telken, hanem közös terveik is vannak; a honlapjukon lehet követni, hogy mivel foglalkoznak éppen. A gyerekeik jó testvérek, jó unokatestvérek. A születésnapokat, a húsvétot és a karácsonyt is közösen tartják.

Gryllus Vilmosnak nemrég lemeze jelent meg, egymást követik a szólókoncertjei és a Kaláka fellépései. Azt is elárulta, hogy saját sorozata van a YouTube-on Félnóta címmel:

„Harminc másodperces dalokat írok, és most azzal kísérletezem, hogy ezek angolul is megszólaljanak.”

A sok munka mellett azért pihenésre is jut ideje: amikor van tíz nap szabadsága, utazik. Külföldre inkább a család kedvéért megy, de a Tisza-túra evezés vagy a közös biciklizés mindannyiuk évről évre visszatérő programja.