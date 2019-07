Behálózta a fogyimaffia Tatár Csilláékat

A fogyasztószeres cégek nemcsak a vevőiket, hanem a hírességeket is átverik. A színésznők, tévések tehetetlenül figyelik, ahogy szélhámosok visszaélnek a nevükkel.

Több szakmai szervezet, komoly menedzs­mentek és ügyvédeik, de még a rendőrség is hiába keresi több mint fél éve azokat az internetes csalókat, akik a legnépszerűbb hazai celebek nevével és fényképével visszaélve már valószínűleg több ezer jóhiszemű internetezőt vertek át – írja a Bors. A csalók módszere po­fon­egyszerű: egy csinos műsorvezető vagy színésznő fényképét a fo­gyasztószerük mellé rakva csodát ígérnek a háziasszonyoknak. Közben azt hazudják, a híresség is az ő piruláiktól lett nádszálvékony.

A csaló cégek visszaéltek már Liptai Claudia, Ábel Anita, Dobó Kata, Szinetár Dóra, Pokorny Lia, Kovács Patrícia, Tóth Vera és Tatár Csilla nevével is, olyan mondatokat is a szájukba adva hirdetésükben, amelyek sosem hangzottak el.

A hölgyek egy fillért sem kaptak azért, hogy velük reklámoznak egy terméket, de ennél sokkal súlyosabb gond, hogy a fogyimaffia által forgalmazott kapszulák veszélyesek lehetnek az egészségre, hiszen nem lehet tudni pontosan, miből is készülnek.

Ügyvédek csatasorban

A hírességek tehetetlenek: többen közülük már a menedzsmentjüket és rajtuk keresztül ügyvédeiket is mozgósították, mert perelni szeretnének. Ez azonban szinte lehetetlennek tűnik: a cég ugyanis nincs meg. Szintén jogi képviselőjéhez fordult segítségért a Dietetikusok Országos Szövetsége: a végzett, diplomás szakembereket tömörítő szervezet nevével is visszaélt ugyanis a ro­mániai te­le­p­helyű cég. A szövetség a rendőrség segítségét is kérte, egyelőre hiába.

„Többször próbáltunk már ügyvédi felszólítást küldeni ezek­nek a cégeknek, de a telephelyükön nincs senki, sem a cégre utaló jel. Nem találjuk a honlapjaik működtetőit, így még a felszólításainkat sem tudjuk nekik postázni. Hatalmas vállalkozásról lehet szó, amely konkrétan hazugságokat terjeszt. Számos honlapot működtet különböző átverésekkel és álhírekkel, és amint egyet törölnek a Facebookról, megjelenik egy másik. Még nem tudtuk megtalálni, mi lenne a megfelelő lépés” – magyarázta a lapnak Kubányi Jolán elnök.

A kamucégek működése természetesen nem kerülte el a fogyasztóvédelem és az Innovációs és Technológiai Minisztérium figyelmét sem. Már egy éve kiadtak egy igen fontos közleményt a „csodákat” ígérő termékekről. Ebben az szerepel, hogy könnyen fel­is­mer­hetőek a ka­­­­­­­­mu-­­ oldalak, csak fi­gyelmesnek kell lenni vásárlás előtt.

Hogy átveréssel van dolgunk, arra utalhat még az is, hogy különleges akció keretében történik az értékesítés, például „50%-os kedvezmény csak ma” felirat gyakori alkalmazásával, illetve visszaszámláló óra mutatja, hány percig érhető el a termék kedvezményes áron.

Az ilyen típusú honlapokon általában nincs lehetőség a bankkártyás fizetésre, a termékek gyorsan, 1-3 munkanapon belül megérkeznek házhoz szállítással. Az áruk rendszerint 9990 forint. Ez olyan lélektani határ, amelyet a vásárlók még kifizetnek, ha igényük van ilyen termékekre. Ha csalódnak benne, nem fordulnak a fogyasztóvédelmi hatósághoz, békéltető testülethez, egyfajta „tanulópénznek” fogják fel a vásárlók.

Tatár Csilla egyesével válaszol

Az ügyben tehetetlennek érzik magukat a celebek, mert egyelőre semmilyen hivatalos úton nem tudják elérni és így felelősségre vonni a cégeket. Dobó, Liptai és Ábel közös me­nedzs­mentje, ha találkozik egy-egy ilyen hirdetéssel, mindig megírja egy bejegyzésben, hogy vigyázzanak az olvasók, ne vegyenek semmit.

Tatár Csilla pedig egyesével válaszol mindenkinek, akinek csak tud:

„Az egyetlen, amit ilyenkor te­hetek, hogy a létező összes felületemen felhívom az em­berek figyelmet az átverésre, illetve egyesével válaszoltam az összes üzenetre, ami a kamufogyasztószerrel kapcsolatban érkezett hozzám. Hét különböző aloldalon hirdették az arcommal és a nevemmel a kapszulát, sajnos tapasztalatom szerint semmi értelme feljelentést tenni, mert ha esetleg sikerül is elérni az oldal üzemeltetőjét, addigra négy másik aloldalra is felkerül a hirdetés.”