Együtt alszik az állataival Gregor Bernadett

Jó kedvre derítik, gondoskodhat róluk, és rengeteg szeretetet kap tőlük.

Gregor Bernadett két kutya, hét macska és két tengerimalac büszke gazdája. A színésznő nagy összhangban él együtt a kedves, ám olykor rakoncátlan házi kedvencekkel – olvasható a hot! összeállítása a Vasárnap Reggel legutóbbi számában.

Családtagként gondol rájuk, és nem okoz neki gondot, ha cserélni kell a cicaalmot vagy a fárasztó előadások után le kell vinni sétálni a kutyusokat. Ezt ugyanolyan természetességgel teszi, ahogy reggel fogat mos. A jószágok meg is hálálják a gondoskodást.

– Számomra az a kikapcsolódás, ha velük lehetek. Tudom, hogy közhelynek hangzik, de feltétlen szeretetet kapok tőlük. Egy állattól tulajdonképpen nem vár el az ember semmit, gondoskodni pedig imádok – mondta Bernadett, akit gyerekkorától kezdve rengeteg állat vesz körül.

– Szegeden egy panelben laktunk. Mindig volt legalább három cicánk, és többek között gyönyörű kutyák, aranyhörcsög, nimfapapagáj, teknős és egy kacagógerle gazdája is voltam. Persze nem egyszerre. Édesanyám és apukám is nagy állatbarát volt, a szüleimtől örököltem ezt a szenvedélyt. A kedvenceim jelenléte a legnehezebb időszakokban is megnyugtat – árulta el a hot!-nak az Újszínház művésznője.

Olyan is előfordult már, hogy Bernadett pénzt adott egy-egy állatért, de a legtöbb kedvencére menhelyen vagy gazdikereső oldalon bukkant rá.

– A szívem szakad meg, amikor nem tudok örökbe fogadni egy jószágot, aki éppen otthonra vár. De nálam telt ház van, többet nem tudok vállalni. Az Isten a tenyerén hordoz, mert kizárólag gyerekkoromban éltem át olyat, hogy elpusztult egy kis kedvencem. Amióta ők megvannak, egészségesek, bár Rozi kutya már tizenegy éves, a cicapár pedig tíz. Itt még nem volt állathalál. Boldogok velem, és ez jólesik a lelkemnek. Ha el kell menniük, tudom, hogy boldog életük volt – mondta a lapnak a színésznő, aki minden reggel elviszi a kisebbik gyermekét, Álmost az iskolába, ezután pedig az állatoknak szenteli az idejét, egészen addig, amíg nem kell a színházba mennie. Előadások után pedig újra a nagy sétáké a főszerep.

Gregor Bernadett környezetében nincs olyan hozzátartozó, barát, aki ne szeretné az állatokat. Úgy véli, ha valaki közel áll hozzá, fontos, hogy ebben a kérdésben is egyetértsenek.

– Az állatok gondozását soha nem testálnám át másra. Nekem az is furcsa, hogy vannak olyan emberek, akik idegenkednek az állatok közelségétől. Ráadásul ebben a lakásban az utolsó szöget is én vertem be a falba. Ezt az otthont én teremtettem meg magamnak és benne az állataimmal együtt teljes az életem. Itt mindig annyi állat lesz, amennyit én szeretnék. Rozival például az ágyamat is megosztom, mindig a lábamhoz fekszik. Ők mind-mind a családom tagjai – zárta mondandóját a színésznő.

