Futásra bíztat Győrfi Pál

Győrfi Pál az egészséges életmód és a futás szószólója lett. A mentők országszerte ismert szóvivője a június 8-i Nemzeti Futóverseny nagyköveteként elárulta, Magyarországon valóban nagy veszélyt jelent az elhízás és az egészségtelen életmód, amire több százezer esetben vezethetők vissza azok az esetek, betegségek, amelyekhez őket riasztják. Győrfi elhatározta, nem csak beszél a megoldás lehetőségéről, ezért évekkel ezelőtt futni kezdett, hogy megőrizze egészségét, és jó példát mutasson.

A mentők szóvivőjét túlzás nélkül ismeri az egész ország, híradóban és újságban is gyakran szerepel, még ha általában nem is könnyed témák kapcsán kerül elő a neve. Győrfi elárulta, mielőtt szóvivő lett, huszonöt éven át dolgozott mentősként, és több tízezer vészhelyzethez riasztották. A tapasztalata az, hogy az emberek már csak akkor telefonálnak, amikor az életmentés a cél, holott sokszor éveken, évtizedeken át alakul ki a betegség, és megelőzhető lenne a tragédia.

„A mentőket tavaly 1,2 millió esethez riasztották, és szemben azzal, amit az emberek elsőre gondolnának, ennek elenyésző része – körülbelül 15 ezer – a közlekedési baleset.

A legtöbb hívás olyan betegség miatt érkezik, amely összefüggésbe hozható az egészségtelen életmóddal, az elhízással, és a késői felismeréssel”

– mondta Győrfi, majd folytatta: „Ilyenek a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, amely szinte járványként terjed Magyarországon, a daganatos megbetegedések, és a különböző, úgynevezett mentális betegségek, a függőségekhez kapcsolódó esetek is. Sztrókot tavaly körülbelül ötvenezren kaptak, ez nagyon magas szám, de ugyanúgy nagyon gyakori az infarktus előfordulása. Ezek a betegségek nagyrészt megelőzhetők lennének.”

Győrfi szerint a magyarok nagy része egészségtelenül táplálkozik, nem mozog, nem jár szűrővizsgálatokra és nem tudja megfelelően kezelni a stresszt.

A lakosság többsége nem figyel oda eléggé az egészségére, ez hozzájárulhat ahhoz a megdöbbentő és nyugtalanító felmérési eredményhez, amelyből nemrég kiderült, Európa legelhízottabb nemzete a miénk.

„Ebből alkottam meg a „programomat”, amellyel kapcsolatban motivációs előadásokat is tartok, szeretném felhívni a figyelmet a megelőzés fontosságára. Azt veszem észre egy-egy ilyen beszélgetés után, hogy az emberek többsége figyel és hallgat is rám.

Ez felelősség, ezért én is igyekszem úgy élni, hogy megfeleljek annak, amiről beszélek”

– árulta el a szóvivő.

Győrfi Pál idén nagykövetként csatlakozott a Nemzeti Futóverseny mezőnyéhez, amelyen el is indul. A futással és a rendszeres sporttal ő maga is csak pár éve barátkozott meg, azóta viszont minden másnap körbe futja a Margitszigetet.

„Körülbelül három évvel ezelőtt kezdtem el futni, és pár hónap alatt jutottam el az 5-10 kilométerig. Ennél többet most sem szoktam futni, de azt rendszeresen, minden másnap megteszem. Az egészségemnek is jót tesz, és a stresszt is segít kezelni, ha éppen szükség van rá.

Mindig azt mondom, a sportot sosem késő elkezdeni, és nem kell élsportolónak lenni, már egy rövid ideig tartó, rendszeres mozgás is sokat számít.

A futásnak pedig nincs nagy eszközigénye, elég hozzá egy jó cipő” – tette hozzá Győrfi Pál, aki maga is elindul június 8-án a Nemzeti Futóversenyen, ahol az indulók két távon – 5 és 10 kilométeren – próbálhatják ki magukat egyedülállóan történelmi helyszínen, a Hősök terén és az Andrássy úton.