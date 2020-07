Gazdálkodik és fát ültet karantén idején a Bagossy Brothers Company (videó)

Ismerős lehet a hang az alábbi videóban, miként az arcok is, csak ezt a társaságot az emberek nem istállóban szokták látni, hanem a színpadon.

A Bagossy Brothers Company Olyan ő című dalából is ismert Barbi és vőlegénye, Bagossy László az együttes tagjainak is megmutatja új szenvedélyüket. Karanténidőben egy hétre akarták átvenni Barbi szüleitől a gazdálkodást, de immár több mint két hónapja lelkes állattartók. Több alomnyi kiscica, székely nyuszik generációi, malacok, juhok és szebbnél szebb szárnyasok gondozói lettek, míg nem léphetnek újra a világot jelentő deszkákra. Bár az is lehet, a két szenvedély megfér majd egymás mellett.

„Nagyon szeretek állatokkal foglalkozni, ez nagyon-nagyon vagány dolog, és azt gondolom, hogy ez a jövőben sem fog elmúlni”

– magyarázza a gyergyószentmiklósi Bagossy László a köztévé Kárpát-medence című határon túli magazinműsorának, amely annak járt utána, miként vészelte át az elmúlt hónapokat a népszerű erdélyi formáció.

Az együttes tagjai csak virtuálisan találkoztak a világjárvány korlátozásai miatt, a kijárási tilalmat igyekeztek a legszigorúbban betartani. Telefonon egyeztettek, és csak a világhálón volt közös sörözésük is. Most, hogy újra együtt lehetnek, a tervek mellett megosztják azt is egymással, ami átalakult bennük a koncertmentes, otthon töltött időszakban.

– Próbáltuk a pozitív oldalát nézni ennek az egész helyzetnek, és azt a sok időt, kényszerből ugyan, de ki tudtuk használni pihenésre, egy kis megállásra, és megerősödött bennünk az is, hogy jó az, amit csinálunk. Próbáltunk odafigyelni, minél többet gyakorolni, többet lenni a természetben – árulja el Bagossy Norbert.

Nem volt tehát unalom és nem volt tétlenkedés. A megállásból viszont különböző igényei fakadtak a közkedvelt együttes legénységének.

– Annyira fel volt gyorsulva az élet, hogy jólesett lelassulni. Szeretném ezt a nyugalmat ezután is megtartani

– teszi hozzá Bartis Szilárd, aki Norberttel nemrég érkezett haza Magyarországról több hónap után. Az együttes többi tagja viszont a Székelyföldön töltötte a karanténnapokat. Felerősödött bennük a szülőföldhöz való kötődés, előjöttek a gyermekkori emlékek is.

– Jó itthon. Úgy nőttünk fel, hogy szinte mindennap kijártunk az erdőbe, meglátogattuk azokat a helyeket, azokat a mezőket, ahol szénát termeltünk, és most, a karanténidőszak alatt szinte mindennap meg tudtam látogatni ezeket a helyeket: gombásztunk, áfonyalapit, nyírfalevelet, gyógynövényeket gyűjtöttünk – újságolja Kozma Zsombor.

Ata, a háromgyermekes édesapa annak örvend, hogy sokat kertészkedhetett a családjával, sikerült megélni a pillanatokat, amelyek nem olyanok, mint mikor koncert végén közkívánatra az előadók visszatapsolhatók.

– Ez a helyzet ráébreszti az embert arra, hogy semmi sem állandó, egyik pillanatról a másikra megváltozhatnak a dolgok az ember élete körül úgy, ahogy a mi zenekarunk vagy a saját életünk körül is megváltozott, és ehhez tudni kell alkalmazkodni

– vélekedik Tatár Ata.

Mihelyt ki lehetett menni a házból, az együttes tagjai fenyőfacsemete-ültetésbe kezdtek. Székelyföld egyik szimbólumából immár 120 példánnyal több van Gyergyószentmiklós határában.

– Kötődünk a gyergyói, a székelyföldi tájhoz, ezt több videoklippünkben is megmutattuk már, és hát ennek a tájnak az egyik jellegzetessége nyilvánvalóan a fenyőfa. Úgy gondoltuk, talán itt az ideje, hogy mi is részt vállaljunk valamilyen karitatív vagy hasonló, jövőbe mutató tevékenységben, és így jött az ötlet, hogy ültessünk fenyőfákat, méghozzá annyit, ahány koncertünk volt az előző esztendőben, és mivel több mint 100 koncertünk volt, ezért 120 fenyőcsemetét ültettünk el a város határában – magyarázza Tatár Ata.

Az együttes tagjai ezt a küldetésüket mostantól minden évben teljesítik. A faültetés elkezdődött, és további koncertekre is készülnek. Bagossy László vadonatúj gyergyószentmiklósi stúdiójában próbálnak régi és új dalokat a Bagossy Brothers Company zenészei.

Borítókép: A Bagossy Brothers Company koncertje az 1956-os forradalom és szabadságharc 63. évfordulója alkalmából tartott, Középiskolás Légy-Ott! elnevezésű rendezvényen a fővárosi MOM Sport Uszoda és Sportközpontban 2019. október 22-én