Győrfi Pál különleges első randira vitte feleségét

Adrival már tíz éve vannak együtt, idén ünneplik 10. házassági évfordulójukat.

A valaha magányosan élő szóvivő nem gondolta volna, hogy eljön az a nap, amikor nagycsaládos lesz és a tizedik házassági évfordulóját ünnepli. Még számára is hihetetlen, hogy egy évtizede nős, ugyanis nem kezdődött egyszerűen a kapcsolatuk. Adrienn már az első randin szembesült azzal, hogy mi vár rá, ha Pál mellett tervezi leélni az életét – írja a Hot! összeállítása alapján a Vasárnap Reggel.

„Magányos farkasként éltem”

Amikor készülődtek a randevúra, a szóvivő váratlan riasztást kapott: Pest megyében robbanás történt, egy épület összeomlott, sérültek vannak.

– Amikor Adri megérkezett, közöltem vele, hogy most el kell mennem, de ha gondolja, jöjjön velem, és addig is tudunk ismerkedni. Elkísért a baleseti helyszínre, ám utána felmentünk a Várba sétálni. Szerencsére így is elfogadott engem, és én is kötöttem kompromisszumokat. Korábban magányos farkasként éltem az életemet, ebből kellett átállnom az Adrival együtt járó nagy családos életmódra. Nem rejtette véka alá, hogy mivel háromgyermekes családban nőtt fel, számára is ez lenne az ideális. Ezt el kellett fogadnom, de ma már nem kompromisszumként élem meg – magyarázta Pál, hozzátéve, hogy a felesége mellett sokat változott. – Más ember lettem. Most már úgy nézek a a gyerekeimre, mint életem legnagyobb ajándékára. Halhatatlanságot kaptam tőlük, ugyanis bennük élünk tovább, és ennél nagyobb ajándékot nehéz adni egy férfinak – mondta az Országos Mentőszolgálat szóvivője.

„Világéletemben szerencsém volt a nőkkel”

Az apa azzal adhat a legtöbbet a gyerekeinek, ha szereti az anyjukat – tartja a mondás. Pali imádja Adrit, aki nem csak a szépségével hódította meg.

– Minket a szeretet tart össze. Ugyanúgy szeretem a feleségemet, mint tíz évvel ezelőtt, amikor összeházasodtunk. A jelek szerint még ő is ugyanígy érez irántam. Világéletemben szerencsém volt a nőkkel, mindig szépekkel és értékesekkel hozott össze a sors. De megtanultam, hogy nem a szépség a legfontosabb szempont egy kapcsolatban, ráadásul ez szubjektív – árulta el az édesapa, aki szerint a neje tulajdonságai közül sem ez a legmeghatározóbb, inkább az, hogy jó ember, okos és jószívű. – Tud szeretetet adni, megbízható, a gyerekeimnek jó anyjuk; ez sokkal fontosabb. A külső és belső tulajdonságok találkoztak. El is vettem gyorsan feleségül, pedig negyvenegy éves voltam, mögöttem egy sikertelen házassággal és egy nagy gyerekkel egy korábbi kapcsolatból. Adri tizenhat évvel fiatalabb nálam, de ez nem aggasztott. Akkor úgy éreztem, hogy nem nekem való a klasszikus esküvő, ahová eljön az egész rokonság, hozzák ajándékba a teflonlábasokat és a menyasszonytánc alatt dobálják a bankjegyeket. Inkább kettesben elutaztunk egy egzotikus helyre, Mauritiusra, ahol nagyon intim módon éltük át a szertartást – tette hozzá Pál, aki később honosította a frigyet, ami azért is volt fontos, hogy a gyerekeik házasságban szülessenek meg.

– A templomi esküvő elmaradt. Pár éve viszont már tervezem, szeretnénk ezen a kerek évfordulón az Úr színe előtt is házasságot kötni. Isten ajándékait már megkaptuk, amikor három gyermekünk született. Adri még sohasem élte át azt az érzést, amikor hófehér menyasszonyi ruhában oltár elé vezeti a szeretett férfi. Sokszor beszélünk róla, és a gyerekek most már elég nagyok, így időszerűvé vált – zárta gondolatait a mentőszóvivő.

Győrfi Pál nagyfia, Dániel már huszonegy éves. Adri három gyermekkel ajándékozta meg: Ádám kilenc-, Aliz hét-, Lilla pedig ötesztendős.

