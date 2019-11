Húsz év után készített új szólólemezt Szekeres Tamás (videó)

A hazai rockszíntér kiemelkedő gitárosa jövőre hazai és külföldi fesztiválokon mutatja be a CD-t.

Húsz év után készített szólólemezt Szekeres Tamás. A hazai rockszíntér kiemelkedő gitárosa, az Omega állandó zenésze White Shapes of Blue című anyaga egyfajta összegzése eddigi négy évtizedes pályájának.

„Folyamatosan dolgozom, mostanra érett meg egy új anyag, aminek megjelenésére a lemez producere, Trunkos András beszélt rá. Azt mondta, nyomatot kell hagynom egy korszakról”

– közölte Szekeres Tamás.

A gitáros a tervek szerint jövőre hazai és külföldi fesztiválokon mutatja be a CD-t, amelyen nemcsak gitározott, hanem basszusgitáron és szintetizátoron is játszott, valamint programozott. Négy felvételen a szintén az Omegában vendégeskedő Földi Albert billentyűzött. A koncerttervekben zenekari felállás szerepel.

Trunkos András (aki a Planned Emotions című szám társszerzője is a lemezen) kiemelte: Szekeres Tamás virtuozitása gazdag érzelemvilággal párosul, ami rányomja a bélyegét az anyagra.

Az 55 éves Szekeres Tamás a hetvenes évek vége óta gitározik, gyorsan ismert lett a hazai színtéren tudásával és technikájával, első szólólemeze 1989-ben jelent meg Guitarmania címmel.

A Zeneakadémián diplomázott, tizenhárom saját albumot készített, dolgozott Amerikában, játszott világsztárokkal (Tony MacAlpine, Kip Winger, Ian Parry, Ken Tamplin), 1994 óta rendszeres közreműködő az Omega koncertjein és lemezein. De zenélt a VM Bandben, a Senatorban, az Eastben, az Omenben, a Keresztes Ildikó Bandben is.

Saját nevén legutóbb 1999-ben jelentkezett lemezzel, ez volt a King Street Blues, ezen saját szerzeményei mellett Greg Howe (Yes) és Tony MacAlpine zenéit játszotta.

Az új CD tizenkét darabjának többsége kortárs, sok esetben nála fiatalabb külföldi gitárvirtuózok szerzeményeinek előadása, feldolgozása; leginkább a zenei köztudatban nem szereplő, de a gitárosok körében az online videomegosztókon rendkívül népszerű számokról van szó.

Szekeres Tamás két saját kompozíciójával egészítette ki a csokrot, egyikük a címadó White Shapes of Blue.

Felkerült az anyagra mások mellett a Racer X amerikai heavy metál csapat és gitárosa, Paul Gilbert egyik kevésbé ismert darabja, a Viking Kong, a svéd Mats Johansson Irish Leg című szerzeménye, olasz zenészek, Marco Sfogli és a mindössze 30 éves Claudio Pietronic számai vagy a svájci Brian Maillard és a thaiföldi Jack Thammarat egy-egy zenéje.

A gitáros két számot az Omega 2017-es albumáról, a Volt egyszer egy vadkeletről „kölcsönzött”: a Kóbor János által jegyzett The Immigrant Identityt és a Scorpions világslágerét, a Still Loving You-t.

Érdekes darab Don Robey és Joe Medwick Veasey RNB klasszikusa, a Further On Up the Road, amelyet Szekeres Eric Clapton két koncertfelvétele alapján játszik el, az egyiken Joe Bonamassával duózott Clapton.

Szekeres Tamás White Shapes of Blue című albuma a GrundRecords gondozásában jelent meg.

Borítókép: Kóbor János és Szekeres Tamás egy fellépésen