Izgalmas koncertet ad egy vidéki srác

Egy percig tart... címmel február 15-én jelenik meg Nagy Ricsi debütáló lemeze. A dalok az énekes elmúlt 4 évét foglalják össze, és hűen tükrözik a személyiségváltozását.

Az énekes egy tehetségkutatóban negyedik helyezést érte el 2014-ben. Akkoriban azzal vált a fél ország kedvencévé, hogy nemcsak tisztán és szépen, hanem teljes átéléssel énekelt.

A nyíregyházi énekes ezt követően háttérbe szorította zenei karrierjét, és elkezdett tanulni a Kőbányai Zenei Stúdióban, ahol utolsó éves.

Időközben bekerült Magyarország elsőszámú acappella együttesébe, a Budapest Voices-ba, akikkel eleddig egy nagy- és egy kislemezt készített.

Ricsi legutóbb a Trip to the Moon című roadmovie-ban szerepelt. De bármit is csinált, közben írta a dalait, mígnem mostanra összegyűlt egy csokornyi, és február 15-én megjelennek lemez formájában.

„A lemez címe Egy percig tart, és az elmúlt 4 évemet foglalja össze. A dalok által végigkövethető, milyen személyiségváltozáson mentem keresztül. A számok írását befolyásolta a karrierem alakulása, az új suli, és hogy szerelmes lettem.”

A lemez bemutatója február 15-én lesz Budapesten, a Backstage Pubban. Az énekest egy állandó, háromtagú zenekar kíséri.

Vendégként meghívta Dimitrit, Mórocz Tamást, a Bermuda együttesből és szólót énekel párjával, Eszes Vikivel, aki A Dal válogatásába is bekerült.

Borítókép: Vojcehovszkij Richard