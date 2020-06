Kamarás Iván: évekig ellenálltam a csábításnak

Kamarás Iván leginkább kreatív dolgokkal töltötte a karantén időszakát. Egy újabb fess pesti este címmel július 18-án különleges koncertet tart a Városmajori Szabadtéri Színpadon, a magyar filmgyártás aranykorát idézi meg olyan dalokkal, mint a Meseautó, az Odavagyok magért, a Villa Negra vagy a Mindig az a perc. Hamarosan pedig beköltözik a nézők nappalijába, ugyanis a Mintaapák következő évadában ő alakítja majd Szalay Gézát – kezdi interjúját a Vasárnap Reggel újságírója, Tarnóczy Orsolya a lap legutóbbi számában.

– Mivel töltötte a kényszerű bezártság időszakát?

– Igyekeztem kreatív dolgokkal lekötni magam. Készültem az új koncertemre, közben oroszul tanultam. Illetve elkezdtem főzni is.

– Mondhatni ez egy új szerelem?

– Abszolúte. Éveken keresztül ellenálltam a csábításnak, bebeszéltem magamnak, hogy ez nekem nem fog menni. Így mindig messze elkerültem a főzés világát. A kényszerpihenő alatt aztán rá kellett döbbennem, hogy igazából ez is megtanulható. Sokat gondolkoztam azon, hogy a bezártság alatt mit fogunk enni a gyerekekkel. Ez az érzés pedig sokat segített abban, hogy fejest ugorjak az ismeretlenbe.

– Nehéz volt az első pár lépés?

– Nem vacakoltam sokat, nem volt időm kísérletezgetni. Húsvétkor jött el a fordulópont, ugyanis vettem egy nagy sonkát, a sonkaléből meg édesanyám tanácsára gondoltam bablevest készítek. Igen ám, de addig-addig forogtam a konyhában, hogy véletlenül kiöntöttem az alapanyagot, így kezdhettem mindent elölről. A félig kész levest aztán jól megfűszereztem és hagytam a tűzhelyen. A végeredmény nagyon tetszett mindenkinek.

– A recepteket honnan veszi?

– Állandóan keresgélek az interneten, de a YouTube-on is szuper ötleteket szoktam találni. Most már ott tart ez az egész őrület, hogy a kenyeret is magam készítem.

– Kenyeret süt?!

– Pontosan, és még milyen finomat! Pár órája vettem ki egyet a sütőből, megvártam, hogy kicsit kihűljön, majd elraktam a fagyasztóba.

– A zenélésre is maradt ideje?

– Hogyne, a legtöbb időt azzal töltöttem. Sokat gyakoroltam, gitároztam és zongoráztam is. Mindennap megtanultam egy vagy két új dalt. Igyekeztem feszegetni a határaimat.

– Hamarosan egy újabb koncerttel örvendezteti meg a nagyérdeműt. Erről mit lehet tudni?

– Július 18-án Egy újabb fess pesti esttel tartom legújabb koncertemet a Városmajori Szabadtéri Színpadon, ami az Egy fess pesti este új fejezete lesz. A karantén alatt volt idő arra is, hogy új dalokat vegyünk elő. Ilyen Szenes Iván Engem nem lehet elfelejteni című klasszikusa, az első próbájából már kaptak ízelítőt azok, akik követik az Instagram-oldalamat. Az est további különlegessége, hogy vendégművészként fellép velem együtt Ónodi Eszter és Oroszlán Szonja.

– Oroszlán Szonja a koncert kedvéért jön haza Amerikából?

– Úgy alakította a dolgait, hogy ez az este is beleférjen az életébe, de úgy tudom, hogy egyébként is jött volna haza. Ónodi Eszterrel meg érdekes módon idáig elkerültük egymást, pedig a pályánk mindig fej fej mellett haladt. Az élet nem hozott össze a színpadon, most ezt a „csöndet” fogjuk megtörni.

– Milyen repertoárra számíthatnak a nézők?

– A műsor kizárólag magyar dalokból áll, olyan klasszikusokat válogattunk össze, amelyek visszarepítik a nézőt a magyar filmgyártás aranykorába. Kicsit új hangszerelésben elhangzik a Meseautó, a Villa Negra, a Kicsit szomorkás a hangulatom máma. Olyan csodálatos melódiák, amelyeket mindenki ismer. De ez nem egy poros színész est, hanem valóban koncertélmény, az ország legjobb muzsikusaival. Gypsy-swing hangzás, amit leginkább a Budapest Bár és a Hot Jazz Band zenei világához tudok hasonlítani.

– Úgy tudom, hogy Karády Katalintól is lesz pár klasszikus?

– Kettő is, a Mindig az a perc a legszebb perc és az Álltam a hídon.

– Miért pont ez a kettő?

– Mert ez a két dal érintett meg igazán, ezeket érzem közel magamhoz. Érdekesség, hogy Horváth Jenő és Szenes Iván Álltam a hídon című dalát nem női előadónak szánták – ami egyébként a szövegből is kiderül –, mégis Karády Katalin vitte sikerre. Az esten elhangzó eredeti slágerekhez írtunk kis történeteket is, amelyek olyan ikonikus színészekhez kapcsolódnak, mint Latabár Kálmán, Psota Irén és Páger Antal. Róluk pedig olyan titkokat árulok el, amit egyetlen életrajzi könyvben sem lehet megtalálni, mert a színészöltözők és a művészbüfék féltett kincsei. Mindezt igyekszem sok humorral fűszerezni, így az este sok nevetést és önfeledt szórakozást ígér a közönségnek.

– Lesz ennek folytatása?

– Persze, először az elmaradt tavaszi turnét fogjuk pótolni: Balatonakarattya, Szigetvár, Zsámbék, Kaposvár és így tovább.

– Ha ennyire visszatekertük az idő kerekét, árulja már el melyik a kedvenc régi magyar filmje?

– Nehéz lenne kiemelni egyet is, de a kedvenceim közé tartozik a Gyula vitéz télen-nyáron, az Othello Gyulaházán, a Hippolyt, A meseautó vagy Az egy bolond százat csinál. Ezeken a filmeken nőttem fel, és nagy szerepük volt abban, hogy végül színész lettem.

– Mitől időtállóak ezek a filmek?

– Nagyon magas színvonalon és szakmai tudással készültek ezek a filmek, egyik-másik karakterisztikusan érdekes, lehet nevetni vagy éppenséggel meghatódni a figurákon. Üde színfoltként hatottak a nézőre és mérhetetlen mennyiségű hagyományt örököltünk. Vegyük a humort, amiben Feleki Kamill vagy Latabár Kálmán utánozhatatlan volt. De nem is kell olyan messzire menni, szerencsére még él egy színész generáció, amely nagyon sokat letett az asztalra.

– Kire gondol?

– Bodrogi Gyulára, Törőcsik Marira, Béres Ilonára. Mind meghatározó szereplői a magyar filmgyártásnak.

– A következő évadban láthatjuk színpadon?

– Több megkeresés érkezett, de most a filmezés kerül előtérbe.

– Erről mit lehet tudni?

– A Mintaapák című napi sorozatban Szalay Gézát fogom alakítani, de erről többet nem mondhatok. Illetve, hamarosan forog egy nagyjátékfilm, amiben játszom, de sajnos még erről sem beszélhetek.

– Tíz évvel ezelőtt elindította a Mobilvers sorozatát, aminek az a lényege, hogy a színészek mobiltelefonnal rögzítve elmondhatják kedvenc verseiket. Miből indult ez az ötlet?

– Akkoriban ez egy igazi kuriózumnak számított. Az egész úgy indult, hogy egyszerűen megkérdeztem kollégáimat, melyik vers a kedvencük és miért. A tapasztalatokat elmeséltem Seres Tamásnak, az MTV rendezőjének, ő meg felvetette, hogy mi lenne, ha ezeknek a verseknek az előadásait mobiltelefonnal felvennénk. Ekkor derült fény arra is, hogy a színészek ki vannak éhezve a versekre, csak nincs olyan platform, ahol ezt előadhatnák, illetve egy versen keresztül mutathatták be magukat.

– Meddig tart a sorozat?

– Az elmúlt időszakban rengeteg online felolvasó és verses est született, így ennek a sorozatnak nem tervezem folytatását. Nagyon sok minden van folyamatban, nagyon izgalmas feladatok, remélem, hamarosan meg is oszthatom ezeket.

Borítókép: Kamarás Iván színész a Runway Run jótékonysági futóversenyen a Liszt Ferenc-repülőtéren 2019. augusztus 31-én