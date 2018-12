Keresztes Ildikó: új életet kezdtem

Tiszta abroszt tettem az asztalra, mert a régin már sok folt volt.

A válása után nem volt ideje összeszedni magát lelkileg, mert a családjában egymást érték a halálesetek. A gyász feldolgozása után azonban rájött, hogy csak úgy lehet boldog, ha új alapokra építi életét – írja a Borsonline.

Megindító őszinteséggel mesélt a Spektrum Home műsorában D. Tóth Krisztának élete legnehezebb szakaszáról – a válása utáni hónapokról – Keresztes Ildikó.

A válásom után fél évig konkrétan az életben maradásért küzdöttem. Közben mentek a műsorok, nem szállhattam ki az életemből, de az az időszak nagyon durva volt. Zajlott az X-Faktor, tele voltam koncertfellépé­sekkel, színházi munkákkal. Közben folyamatosan haldokoltam.

Ildikó sorozatos tragédiái 2012-ben kezdődtek. Ebben az év­ben mentek külön az Edda gitárosával, Kicska Lászlóval, akivel huszonöt évig éltek együtt. Ezután nem sokkal meghalt az édesanyja férje, akit apjaként szeretett. A gyászt még fel sem dolgozta, amikor jobb létre szenderült leghűségesebb társa, Füles tacskó. Újabb tragédiával kellett megbirkóznia 2016-ban: elhunyt az édesapja.

Ha ennyi megpróbáltatás nem lenne elég, Ildikó szakmai életében is a veszteséggel szembesült, előbb elváltak az útjai a régi me­nedzserétől, majd zenekart váltott. Ezt a változást is gyászként élte meg, mondta az Elviszlek magammal című műsorban.

A Bors azt kérdezte az énekesnőtől, hogy van mostanában.

A depressziós időszak évekkel ezelőtt történt. Nem tagadom, az én életem sem vattával volt kibélelve. És azt is szoktam mondani, hogy nincs az az okos ember, aki a más kárán tanul. A kérdésre válaszolva köszönöm, jól vagyok. Úgy megyek neki a karácsonynak, ahogy mindig is szerettem volna. Megfogadtam, hogy a magánéletemről nem beszélek többet, de ott is történtek változások.

Ha egy hasonlattal élhetek, akkor azt mondanám, hogy tiszta abroszt tettem az asztalra, mert a régin már sok folt volt. A rendetlenséget elviselem magam körül, de a koszt nem. Most minden tökéletes körülöttem, új zenekar, új menedzser, új ismeretségek. Azt hiszem, én is megújultam – magyarázta Ildikó, aki későn érő típusnak vallja magát, és bánja, hogy nem tíz évvel ezelőtt hozott hasonló döntést.

