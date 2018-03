Kucsera Gábor: tudjuk, mit vállalunk, így nem lesz mit megbánni

Az egykori világbajnok kajakozó és a felesége az elmúlt években számos csatát megvívtak egymással, volt, hogy csak egy hajszál választotta el őket a válástól. Mégis kivétel nélkül mindig sikerült túljutniuk a legnehezebb időszakokon is, ehhez azonban el kellett engedniük a múltbeli sérelmeiket.

Vágtunk olyat a másik fejéhez, amire nem vagyunk büszkék. De idővel mindig megbocsátottunk, mert nem tudnánk egymás nélkül élni – kezdte Gábor a HOT! magazinnak.

„Lenyugodtam, nem hajt a vérem”

A legnagyobb vitáik ellenére is közös jövőt terveztek, és amikor megszületett az első gyermekük, nem maradt kétség bennük, hogy egy életre összetartoznak.

„Megtanultunk együtt élni, amiben Beninek óriási szerepe volt, hiszen általa lettünk család. Megvannak a mindennapi gondjaink, de ezek eltörpülnek azok mellett, amikkel régen küzdöttünk. Én szabadabbra vagyok engedve, nem érzem, hogy béklyóba fogtak, és mondanom sem kell, hogy ma már ezerszer inkább vagyok otthon a feleségemmel és a fiammal, mint hogy szórakozni menjek a haverokkal. Lenyugodtam, nem hajt a vérem, és más lett az értékrend: első a család! Szabina pedig már nem olyan szeleburdi; egy érett nő, aki tudja, mit akar.”

A szerelmespár szépen lassan összecsiszolódott, a kapcsolatuk megerősödött, így nem volt kérdés, hogy előbb-utóbb lesz második gyerekük.

„Egy ideje érezzük a vágyat, hogy legyen még egy babánk. Ráadásul Beni folyton rágja a fülünket, hogy kell neki egy kistestvér. Így hát döntöttünk: belevágtunk a babaprojektbe!”

„Egy életre elegem lett az apukatestből”

Gáborék semmit sem bíznak a véletlenre, így mindketten elkezdtek babavitamint szedni, hogy Szabina minél előbb teherbe essen.

„Nem félünk attól, hogy nehezen jönne össze a baba, hiszen Beni is hamar megfogant, pusztán csak elővigyázatosak vagyunk. Idő kell, hogy a fogamzásgátló kiürüljön Szabina szervezetéből. De készen állunk arra, hogy a pozitív teszt hatására megváltozzon az életünk.”

Mi sem bizonyítja jobban, hogy megértek a családbővítésre, mint hogy képesek feláldozni a karrierjüket. Nem félnek maguk mögött hagyni a versenyzést – a sport így is, úgy is az életük szerves része marad.

„Szabina sem bánja, hogy a kézilabda háttérbe szorul. Tudjuk, mit vállalunk, így a későbbiekben nem lesz mit megbánni. A család mellett tettem le a voksomat, de továbbra is járok majd hobbiszinten edzeni, mert feltölt, kikapcsol, és így legalább elkerülöm, hogy visszahízzam a kőkemény munkával leadott kilókat. Mivel egy életre elegem lett az apukatestből, megfogadtam, hogy a második gyerek mellett már nem engedem el magam.”