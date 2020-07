Liptai Claudiát a férje menti meg a kiborulástól

Nem szeretné, ha a családja látná, amikor elgyengül, elérzékenyül. Éppen ezért mindig elvonul, ha úgy érzi: muszáj kiadnia magából a fájdalmát, a feszültségét. Claudia rengeteg megpróbáltatáson ment keresztül ebben az évben, és ha nem lenne mellette a szerető férje, aki mindenben támogatja, valószínűleg már mélypontra került volna.

A műsorvezető mindig is roppant erős nő volt, és ugyan voltak súlyos drámák, tragédiák az életében – gondoljunk csak szeretett édesanyja vagy élete egyik legnagyobb szerelme, Daróczi Dávid kormányszóvivő halálára –, sikerült elfogadnia a megváltoztathatatlant, egy idő után mindig visszatért a képernyőre az életerős, mosolygós, határozott és jó humorú Claudia. Sosem szerette a nyilvánosság előtt megélni a lelki megpróbáltatásait, mindig is szüksége volt a privátszférájára, ahová visszavonulhat – írja a HOT! magazin.

Mostanában viszont mintha változott volna a helyzet. Január 4-én elveszítette a lánya édesapját, egykori férjét, Gesz­te­si Károlyt. A színész halálát a mai napig nem tudta megemészteni, szinte folyamatosan gyászol. Nem sokkal a tragédia után beköszöntött a koronavírus-járvány, ami alapjaiban változtatta meg a műsorvezető életét is. Ez a nehéz helyzet anyagi bizonytalanságot is kelt az emberben. Claudiát mostanában már nem láthatjuk a televízióban műsorvezetőként, főállású édesanya lett, és bizony a férje vállalkozását, a Pataki Cukrászdát is érzékenyen érintették a megváltozott viszonyok. A színésznő egy idő után összeroppant a nagy teher alatt, és ezt felvállalta a rajongói előtt is.

„Őszinte leszek, nagyon nehéz nekem is! Rengeteget sírok! Nagyon sokat sírok! Ha nem látnak a gyerekek, akkor sírdogálok. Sírdogálok sok minden miatt: az elmúlt hónapokban történt események miatt, és amiatt, hogy most ezt kell megéljük. Sírni kell, sírás után könnyebbnek érzem magam” – fakadt ki az egyik élő bejelentkezésében a Facebookon.

Csodás férj, csodás társ



Nem kérdés, hogy Claudiában a családja tartja a lelket: rajongásig szereti a gyerekeit, a férje iránt érzett szerelem pedig mindig arra ébreszti rá, hogy gyönyörű az élete.

„Ha rád gondolok, mindig a csodás szó jut eszembe. Csodás találkozás, csodás összetartozás, csodás gyermek, csodás ember, csodás férj, csodás társ. És egy olyan csodás élet, amiről kislány koromban azt hittem, csak a francia filmekben van. Csodás szerelmem!” – írta nemrégiben az Instagra­mon a műsorvezető.

Pataki Ádám ebben a nehéz időszakban is mindent megtesz azért, hogy mosolyt csaljon a felesége arcára, kényeztesse, szebbé tegye a mindennapjait.

„Drága Csillagom! Köszönöm, hogy vagy nekem, köszönöm Édesanyádnak, hogy vagy nekünk” – írta a szerető férj a közösségi oldalon.

Claudia és Ádám rengeteget sütnek-főznek közösen, ami igazán kikapcsolja őket. Február végén érkeztek haza a Maldív-szigetekről, ahol csodálatos környezetben pihenhettek, sokat beszélgettek és nevettek.

Makai Gábor klinikai szakpszichológus szerint egy szerető, odaadó társ igazi mankó tud lenni egy ilyen nehéz időszakban, mint amilyet Claudia is átél mostanában.

„A karantén mellékhatása, hogy az ember befelé fordul, izolálódik az ingerszegény környezetben. Ez egy óriási pszichés teher. Felerősödhet a depresszió és a szorongás, a fel nem dolgozott gyász is. Ilyen helyzetben az ember szeretné biztonságban érezni magát, valakire támaszkodni. Egy szerető társ olyan mankó tud lenni, aki csökkenti a feszültséget” – mondta a szakember.

