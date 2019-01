Marsi Anikó: a férjem végre előjött a naftalinból

Klasszikus értelemben vett anyuka voltam.

Marsi Anikó fiainak már nem csak az édesanyjuk rendszeres ölelése fog hiányozni – az eddig róluk főállásban gondoskodó édesapjukat, Palik Lászlót is nélkülözniük kell. A gyerekekre rokonok fognak vigyázni. – írja a Hot! alapján a Vasárnap Reggel.

Család

Marsi Anikó gyermekei évekig élvezhették, hogy mindkét szülőjük velük tölti minden percét. Volt ugyanis olyan időszak – amikor a fiúk még nem jártak iskolába –, hogy a felnőttek nem vállaltak állandó munkát, hogy a család a lehető legtöbb időt a legszorosabban együtt tölthesse.

Hét évig csak anya és feleség voltam

Ám két és fél évvel ezelőtt a kétgyermekes édesanya elvállalta, hogy Budapesten a Tények műsorvezetője legyen. Ekkor a család élete gyökeresen megváltozott.

A fiúk elfogadták a munkámat. Hét éven keresztül gyakorlatilag csak anya és feleség voltam, csak őérettük léteztem. Olyan, klasszikus értelemben vett anyukaszerep lett az enyém, ahol a nőnek a család működtetése a fő feladata, hogy ott minden rendben menjen.

HIRDETÉS HIRDETÉS

Persze csináltam mellette ezt-­azt, például egy második diplomát, megtanultam spanyolul, de titkon mindig hiányzott a munkám, a szakmám és persze az ezzel járó függetlenség.

A gyerekeim életem fő művei, ugyanakkor csöndesen álmodoztam róla, hogy egyszer még újra tévézzek. Ez a tanult mesterségem, ez a hivatásom, ezt csináltam 18 éves korom óta. Amikor megérkezett a felkérés a TV2 hírigazgatójától, a fiaim maximálisan támogattak, tudták, hogy anyának ez fontos. Most pedig apát találta meg egy nagyon izgalmas tévés feladat, amit a gyerekek nemcsak elfogadtak, hanem szorgalmazták, hogy vállalja el.

Amikor Anikó sok-sok év kihagyás után újra munkába állt, a férje – még ha eleinte ez nem is ment túl könnyen – átvállalta a klasszikus háztartásbeli feladatokat is. Bele kellett rázódnia, hiszen onnantól kezdve a hét nagy részében ő volt a fiúkkal, ő vitte őket iskolába és edzésre is, plusz fel kellett fedeznie a mosógépet és egyéb fontos dolgokat, mint például a rendrakás, a főzés és a mosogatás. De jól vette az akadályokat, minden problémát ügyesen megoldott. Az utóbbi két és fél évet főállású apaként töltötte.

Visszatér a régi szép időszak, hogy Laci nincs

Palik László azonban nemrég visszautasíthatatlan ajánlatot kapott a TV2-től.

Rugalmas az életünk, a fiaim, Vince és Vilmos ebben nőttek fel, az elmúlt két és fél évben sok mindent megtapasztaltak. Nem az volt az első gondolatuk, hogy most már apát sem látják. Amikor Lacival megismerkedtem, ő javában autóversenyzett, minden évben résztvevője volt a Dakar-raliknak; teljesen normálisnak tűnt, hogy hónapokig nem látjuk egymást. Most visszatér e régi szép időszak, hogy Laci nincs. Viccelek persze! Nyilván nagyon fog hiányozni, de látni azért fogjuk, hisz amikor esténként véget ér a Tények, ő következik majd az Exatlon Hungaryvel.

Hogy beszélgetni mikor tudunk, nem is tudom; talán adás közben, ha bejelentkeznek élőben… A gyerekekre közben a nagyszülők, testvérek, nagynénik fognak felügyelni, illetve a barátaink is nagyon jó fejek, mind felajánlották a segítségüket. Laci lánya, a 28 éves Júlia is sokat segít; imádja Vilmost és Vincét, ezt persze a fiúk megfelelőképp viszonozzák is, és amikor csak lehet, ő is velük van. Karácsonykor együtt volt az egész család. A szentestét még Lacival is együtt töltöttük, másnap utazott el.

A férjemet a nagyfiunk reakciója győzte meg

Az egykori sportriportert nem rettentette el, hogy újra kell szervezni a család, a gyerekek életét: Anikó jórészt Budapesten, ő pedig – ha minden jól megy – két hónapig Dominikán fog dolgozni.

Hasonlóan reagáltam, mint két és fél évvel ezelőtt, amikor engem hívtak, hogy legyek a Tények műsorvezetője. Akkor sem kaptam levegőt, és most sem, de nagyon örültem neki. Azt gondolom, hogy Lacira igazán testhezálló feladatot bíztak. Szerintem ő tökéletes erre a szerepre, és számára nincs ideálisabb tevékenység ennél. Azonnal mondtam, hogy el kell vállalni, de ő még habozott; a nagyfiunk reakciója győzte meg.

Őrülten szerencsés, hogy most olyan feladat találta meg, amire nem lehet nemet mondani. Nem érezte múlhatatlan igényét annak, hogy újra szerepeljen, jól elvolt az egyéb elfoglaltságaival. Ahogy ő mondja: hosszú idő után most mégis előjött a naftalinból. Ő amúgy az elmúlt nyolc évben olyannyira komolyan vette a saját nyugdíjas nyugalmát, hogy semmilyen nyilvános eseményen nem szólalt meg, nem nyilatkozott, nem reagált, és nem vállalt el semmilyen felkérést sem.

Komolyan gondolta a visszavonulását Nem visszavonulgattam, 25 év után visszavonultam a közszerepléstől – árulta el Palik László. – Az elmúlt nyolc évben egyetlen interjút sem adtam. Ám attól a pillanattól, amikor kiléptem a színpadra, ismét közszereplő lettem. Nem mondhatom 33 év tapasztalat után, hogy nem tudtam, mivel jár ez. Dehogynem! Újból mosolyognom kell, már nem tehetem meg, hogy egy mogorva disznó legyek. Az elmúlt években ezt megengedhettem magamnak, amikor nem voltam közszereplő – mondta a sportriporter, aki az Exatlon Hungary című extrémsport-reality műsorvezetője lesz.

Borítókép: Palik László, Hungaroring Sport Zrt. leköszönő elnöke feleségével, Marsi Anikóval távozik a sajtótájékoztatóról, ahol bemutatták a társaság új elnök-vezérigazgatóját, Gyulay Zsoltot.

HIRDETÉS HIRDETÉS