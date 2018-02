A mirigyekkel ünnepelte születésnapját Dévényi Tibi bácsi

A teltházas koncerten Kiszel Tünde, Nagy Feró és Pápai Joci is színpadra lépett.

Sztárvendégek, szexi táncoslányok, elképesztő látványtechnika és tomboló tömeg. A két évvel ezelőtti Aréna buli után ismét teltházzal ünnepelt az Irigy Hónaljmirigy.

Hazánk legnépszerűbb paródia zenekarát most is rajongók hada fogadta, akik cserébe az elmúlt 27 év több mint 700 feldolgozásából szemezgetve fergeteges show-val nyűgözték le a közönséget.

A nyolc kan most sem okozott csalódást a rajongóknak: ígéretükhöz híven megint nagyot durrantottak, és múlt szombati nagykoncertjükön régi és új dalokból álló műsorukkal most is darabokra szedték a zenei szakma színe-javát.

Legnagyobb slágereik közül felcsendültek például: az Alma együttes, Charlie, a Halott Pénz, ByeAlex és a Wellhello paródiái, de nem hagyták ki természetesen az olyan új szerzeményeket sem, mint a Majka vagy a Pápai Joci feldolgozás.

Pápai Jocival személyesen is találkozhatott a közönség, aki Origo című dalát együtt énekelte el az őt megformáló Mirigyessel, Varga Győzővel. Az este másik sztárfellépője Nagy Feró volt, aki a közös nóta után szóló produkcióval is készült.

A sztárfellépők mellett a zenekar az egyik alapító tagjával, Ambrus Zolival kiegészülve tette felejthetetlenné a koncertet: Zoli ugyanis néhány dal erejéig újra színpadra lépett.

S, hogy a fiúk még egy kicsit csavarjanak a bulin, egyik korább klipjük főszereplőjét, Kiszel Tündét is vendégül hívták, aki egy hatalmas dobozból lépett a színpadra.

Tünde nem érkezett üres kézzel, elhozta dedikált falinaptárát, amiért cserébe a srácok átadták neki az ő limitált kiadású verziójukat, a zenekar tagjairól készült teljesen abszurd, megmagyarázhatatlan szituációkban fotózott, „szexi” képekkel.

Az este másik meglepetésvendége Dévényi Tibi bácsi volt, akit 71. születésnapja alkalmából köszöntöttek a színpadon. A lemezlovas, miután átvette a jól megérdemelt születésnapi tortát és begyűjtötte a jó kívánságokat, az elmaradhatatlan pöttyös labdákból is bedobált néhányat a közönség sorai közé.