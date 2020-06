Molnár Csilla: megnéznék egy tornádót

Molnár Csilla meteorológus az M1-en köszönti nap nap után, az évek múlásával is töretlen lelkesedéssel a tévénézőket. Ma is ugyanolyan alaposan készül minden egyes adás előtt, mint az első alkalmakkor. A Vasárnap Reggelnek mesélt az időjárási prognózisok realitásáról, a bakancslistás álmairól és arról is, miért fontosak számára az akár extrémnek is tekinthető kihívások.

Napok óta szakad az eső, és néhol tengelyig állnak az autók a vízben, a meleg is inkább fülledt, mint igazi nyári. Megkerülhetetlen ebben az időjárásban a kérdés, normális ez az idő?

Teljesen normális, semmi olyan nincs benne, ami néhány évtizede vagy akár még régebben is ne jellemezte volna a június közepét. Talán azért szembetűnőbb, mert a jelennel foglalkozunk, de ha leíró jellegű magyar regényt olvasunk vagy időjárást is dokumentáló történeti írást, láthatjuk, hogy ebben nincsen semmi rendkívüli.

Több helyen „jósolták”, hogy a július csapadékosabb, kicsit az átlagtól hűvösebb lehet, az augusztus viszont extrém meleg. Ön szerint ezek helytálló prognózisok?

Legjobb esetben is 2 hét az, amit jól látunk, a többi csak sejtés vagy valószínűségszámítás, nem hiszem, hogy hónapokra előre meg lehetne biztonsággal mondani, milyen lesz az idő. Esetleg a téli vagy a tavaszi időjárásból le lehet vonni némi következtetést a nyárra nézve.

Mik lennének ezek a „jelek”?

Például hogy a tengerek nem úgy melegednek fel vagy nem úgy hűlnek le egy téli időszakban, akkor abból lehet következtetni, hogy a széláramlatok nem hoznak majd annyira hideg levegőt, ezért a felmelegedés is más lesz. De az is egy jel lehet, ha nem úgy hűl le a Sarkvidék. Akkor hozzánk sem érkezhet észak felől olyan hideg, tehát biztosan nem lesz mínusz 20 fokos telünk.

A 2 hét azért biztos távlat?

Nem mindig. A mai tudomány állása szerint átlagosan 5-6 nap az, amit biztosnak mondhatunk, de vannak rendhagyó esetek is, mint például ez a mostani záporos, zivataros időjárás, ez elég bizonytalan. Ezt pici hideg cseppek, hideg örvények okozzák, amik pár nap alatt fejlődnek ki. Ezek eléggé keresztül tudják húzni a meteorológiai számításokat.

A munkájának egy kis része számítható ki, de nagyon sok benne a bizonytalanság.

Igen, de éppen ezt imádom benne. Amikor 2 hétig csak magas nyomás van felettünk, és mást sem tudok mondani, hogy kánikula van, az számomra nem kihívás, nem tudok újat hozzátenni a tényekhez a nézőknek. Igyekszem minden nézőt tájékoztatni, tehát ugyanolyan fontos, hogy Piroska néni vigye-e be a muskátlit az erkélyről, mint hogy mire számítsanak a mezőgazdaságban a permetezés tervezésekor, hogy nyáron érdemes-e aznap a strandra készülni vagy praktikus-e halasztani tavasszal még pár napot a kerékcserét.

Ez óriási felelősség is.

Igen, nagyon komolyan is veszem. Az adások előtt sokat készülök, minden adatot alaposan átnézek.

Van kedvenc évszaka?

Mindnek megvan a maga csodája. Téli gyerek vagyok, ezért azt azért szinte kötelességem szeretni, imádom a meleget, a nyár azért nagy kedvencem, de most ez az esős, csapadékos hét is boldoggá tett. Órákat töltöttem az ablakban és figyeltem, ahogyan eltűnnek a hegyek egy-egy zivatar közeledtével. Imádom az esőillatot is.

Van olyan légköri változás vagy időjárási jelenség, amitől tart?

Itt Magyarországon nincs olyan. Az sem riaszt meg, amikor egy-egy extrémebb időjárási helyzetben külső helyszínről jelentkezünk be élő adásba, és hóviharban vagy szakadó esőben, sálba bugyolálva vagy éppen esőkabátban kell beszélnem. De egy hurrikán azért megrémítene, és akár egy tornádó is, de azt még sosem láttam közelről. Bár szeretnék.

Nem tűnik ijedősnek. Egy korábbi interjúban mesélt arról, hogy a kedvenc sportja sem szokványos, hiszen rúdtáncol. Amiben bizony vannak veszélyes elemek is, nem kevés kurázsi kell hozzá.

Igen, apukám szokta mondani, hogy hiányzik belőlem a félelem gén. A sportban is keresem a kihívást, imádom a rizikót. A gyakorlatok elvégzése közben pedig nem is szabad arra gondolni, hogy mi történhet. Olyankor bízni kell magunkban, a rutinunkban és óvatosnak kell lenni. De előfordult már, hogy leestem. Igaz, szerencsére csak egyszer, és nem is szegte kedvemet. Már öt éve csinálom, imádom ezt a sportot, most sajnos időhiány és a karantén miatt kimaradt jó pár hónap, de éppen nemrég kezdtem újra.

Hogy élte meg a mögöttünk álló veszélyhelyzeti hónapokat?

Mivel alapból tisztaságmániás vagyok, ezért a fokozott higiénia betartása nem okozott gondot. Egészségesen is élek, ezért bíztam abban, hogy elég erős az immunrendszerem. A televíziózás ugyanúgy ment, de sok elfoglaltságom szünetelt ezekben a hónapokban, tanulok hangszeren, edzek ezek is várattak magukra. Viszont értékeltem, hogy van szabadidőm, motoroztam, rengeteget főztem és végre sokat olvashattam. Jól teltek a mindennapok, és rájöttem, hogy nem szabad annyira túlterhelni magam, mint például előtte évben, kicsit takarékra vettem a lángot.

Legendásan keveset alszik, ezt korábban mesélte is. Most, hogy több ideje volt pihenni, ez az alvásban is megmutatkozott?

Nem, ugyanúgy pár órákat alszom. Ma éppen hármat sikerült. De megfigyeltem, hogy sokkal jobban pörgök, energikusabb vagyok, ha csak 3-4 órát alszom, mintha hatot-nyolcat. A hajnalozások miatt nagyon korán kelek, az néha kicsit nehezebben megy, de éjjel sokáig fent tudok maradni.

Hányra jár be a tévébe?

Ha délelőttös vagyok, akkor hajnali négy órára járok be. Szerencsére tíz percre lakom a tévétől, elég, ha 3 óra 40-kor kelek. A délutános műszakot ezért is szeretjük jobban.

Legkorábban öt után jelentkezik be, mi miatt kell ennyivel hamarabb beérni?

5 óra 30-ra kell teljesen készen lennem, de a felkészülés, a smink és a ruhaválasztás az körülbelül egy-másfél óra.

Említette, hogy két új hobbija is van, hangszeren tanul és motorozik. Milyen hangszert választott?

Régen zongoráztam, de nagy álmom volt, hogy tudjak hegedűn is játszani. Azt kezdtem el egy magántanárnál.

De ennyi munka mellett, a rúdtánc és a hegedűórák mellett, mikor van ideje még motorozni is?

Az is egy bakancslistás régi álom. Még 17 évesen akartam venni egy kis 50 köbcentis motort, de a szüleim nem engedték, inkább besegítettek egy autóba. De ahogyan teltek az évek még mindig élt bennem a vágy, hogy kipróbáljam azt a szabadságot, amit motorozás közben élhet át az ember. Úgy voltam vele, hogy vagy most, vagy tényleg örökre csak álom marad. Ezért belevágtam. Imádok vezetni, úgy érzem, azt 0-24 tudnám csinálni. Mintha nő létemre autóba születtem volna, annyira szeretem, sőt, ahol lehet, gyorsan is hajtok. A motorral viszont egészen más a helyzet, nagyon óvatos vagyok, egy pillanatra sem kockáztatok.

A párja mit szól az ötleteihez?

Hagyja, hogy megéljem, amit szeretnék, izgulni persze néha izgul. A legutóbb, amikor egyedül elmenetem egy több órás túrára motorral, azért a végére már kicsit stresszes volt, de soha semmire nem mondja, hogy ne menjek vagy ne csináljam. Emberként és nőként is feltétel nélkül bízik bennem, ez kölcsönös érzés, és hagyjuk egymást szárnyalni.

Nyárra mit tervez? Motoros túra lesz vagy hurrikánnézés?

Itthon leszünk, nem utazunk el az idén nyáron sehova, ősszel pedig megvárjuk, hogy lesz-e a vírusnak második hulláma. Utána majd meglátjuk. Az egyetlen biztos pontja a nyarunknak, hogy augusztus elején egy összeszokott kis baráti társasággal lemegyünk a Balatonra. Remélem, akkor jó idő lesz.