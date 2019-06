Stand-uposnak áll a Viszkis

Nagy fába vágja a fejszéjét Ambrus Attila, aki az egyik legnehezebb műfajban szeretné kipróbálni magát. Közönségét a börtöntörténeteivel szeretné szórakoztatni.

Július végén egy különleges whiskykóstolóesten Katona Csaba, az MTA BTK Történettudományi Intézet történésze mutatja be az ital történetét vicces elbeszéléseken keresztül, miközben az ország leghíresebb viszkise, Ambrus Attila mesél életé­ről, és arról, hogyan bírta átvészelni a börtönéveket.

„Csaba egy zseni, aki nagyon ott van a whiskytörténelemben, én pedig a gyakorlati részét és az esetleges, akár rossz mellékhatásokat ismerem” – mondta viccesen a Borsnak a Viszkis.

„Ez nem egy bankrabló vagy szabadulótanfolyam lesz, hanem a whiskykultúráról lehet majd információkhoz jutni, én pedig esetleg elmesélem azt, hogyan tudtunk a börtönbe piát csempészni, illetve hogy egyáltalán minek köszönhetően lettem én a Viszkis. Közben próbálunk viccesek lenni, és komoly tanulságokat is le lehet majd vonni, például, hogy piásan soha ne üljünk volán mögé” – folytatta Ambrus, hozzátéve, hogy ha az első, nevével fémjelzett, hatvanfős est sikeres lesz, akkor rendszeressé válhat a program. De arról persze szó sincs, hogy elvenné a kenyeret a hazai stand-uposoktól, akik közül Kiss Ádám vagy Bödőcs Tibor poénjait szereti a leginkább.

„Számomra az abszolút etalon Hofi Géza. A börtönben a szilveszteri programom sem a tévézés volt, hanem mindig Rádiókabarét hallgattam”

– fogalmaz a Viszkis, hozzátéve, hogy amikor 1988-ban átjött Magyarországra, decemberben az angyalföldi Láng Művelődési Központban megnézte Hofi egyik előadását. – „Gyerekként az ő poénjain, beszólásain nőttem fel.”

Ambrus Attila úgy nyilatkozott lapnak, hogy szerinte a humor minden előadó-művészeti ág közül a legnehezebb műfaj.

„Ez egy nagyon nehéz és összetett műfaj, naprakésznek, aktuálisnak kell lenni, én pedig nem humorista, hanem keramikus vagyok” – mesélte Ambrus, majd egy eddig nem ismert titkot is elárult. – „A szabadulásom után Fábry Sán­dor felkeresett, és megkérdezte, hogy nincs-e kedvem bemenni a Rádiókabaréba. Nemet mondtam neki, mivel egyrészt nincs annyi jó poénom, hogy egy félórás műsort kitöltsek vele, másrészt nem biztos, hogy azok is élveznék a vicceimet, akiket kiraboltam. Nagyon észnél kellett volna lennem, hogy mit és miként mondok, és a szerepléssel sokkal több kárt okoztam volna magamnak és másoknak, mint hasznot. De szeretem kipróbálni magam más területeken is, ez a stand-up is egy ilyen kitérő.”

