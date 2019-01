Szarvas József ötven év után vallott szerelmet Kovács Katinak

A Nemzeti Színház színművésze évtizedek után fedte fel érzéseit.

Szarvas József és Bérczes László Pustol a hó, avagy könnyű neked, Szarvas Józsi… című darabjának premierjére készül a Nemzeti Színház: az előadás a Jászai Mari-díjas színész életéről szól, amelyben központi szerepet játszott a ma­gyar rock and roll-királynő, Kovács Kati is – számol be róla a Bors Online.

A portálnak a színész elárulta:

már kisfiú korában is Katiról álmodozott.

„Arra gondoltam, milyen fantasztikus lenne, ha egy Táncdalfesztiválon ismerkednénk meg. Elképzeltem, hogy ő lesz az első, én pedig a második helyezett, és együtt repülünk majd fellépésekre” – vázolta fel a forgatókönyvet a színész, majd hozzátette: hogyha az elképzelt repülőúton lezuhant volna a gép és a balesetben Kati eszméletét veszti, akkor ő bizony egy medvét is megnyúzott volna, hogy aztán annak bőrével védje szerelmét.

A Bors cikke szerint azonban nem teljesen így alakultak a dolgok a való életben: Szarvas József mindössze egyszer, egy te­niszmeccsen köszönt rá a tizenöt évvel idősebb énekesnőre. Telefonon is csak tavaly, az életrajzi könyvének megjelenése után beszéltek.

„Megszereztem Kati számát, és azonnal fel is hívtam, hogy közöljem vele, egy könyv főszereplője lett. Nagyon megdöbbent az ötven évet késett szerelmi val­lomásomon. Természetesen a darab 27-ei premierjére is meghívtam, bízom benne, hogy eljön.”

A Bors Kovács Katit is megkereste, aki jó kedvűen azt nyilatkozta: „Szerintem az ő rajongása amolyan kamaszkori hóbort lehetett!” Elmondta azt is, hogy nagyon tetszik neki, hogy József nem adta fel, hogy személyesen adjon át egy példányt a könyvéből.

„Hetek óta üldöz, de eddig még nem jött össze.

Az igazság az, hogy nem miattam, hanem miatta. Olyan sokat utazik, mindig jön-megy, hogy semmire, így rám sincs ideje” – mesélte mosolyogva, majd a történetben rejlő apró csavart is megosztotta az olvasókkal.

„Az a vicces, hogy decemberben jártam a Symphonyc Live koncertsorozatommal Debrecenben, a Kölcsey Központban, ahol Józsi testvére dolgozik. Ez már, azt hi­szem, a második találko­zásunk volt, szóval a test­vérével gyakrabban futok össze, lehet, hogy egyszerűbb lett volna neki odaadni a könyvet, így biztosan hozzám került volna” – magyarázta Kovács Kati, és hozzátette: „Nagyon szeretjük Józsit, és ez­úton kívánok neki sok si­kert és nagy adag türelmet.”

Borítókép: Szarvas József játszik George Dandin szerepében Moliere Dandin György, avagy a megcsúfolt férj című vígjáték próbáján 2017. január 25-én.

MTI Fotó: Czeglédi Zsolt