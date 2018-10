Újra kiadják a Djabe egyik legnépszeűbb hanglemezét

A különleges stílusáról ismert magyar együttes Witchi Tai To című albuma kiváló hangminősége miatt hamar népszerű lett.

Húsz év után, javított minőségben újra kiadják a Djabe egyik legismertebb lemezét, a Witchi Tai To-t – mondta Égerházi Attila, a zenekar alapító-gitárosa az M1-en szombaton. A Witchi Tai To 1998-ban jelent meg, és kiváló hangminősége miatt hamar népszerű lett a Hi-Fi és High-End berendezéseken zenét hallgatók körében – fűzte hozzá. Elmondta:

ez a lemez indította be a zenekar karrierét és tette Arany Zsiráf-díjas formációvá az együttest.

Az eredeti vinyl (a köznyelvben bakelit) változatot, az angliai Abbey Road Studiosban préselték, ahol most speciális technikával az új kiadás nyomólemezének vágását is végezték, ezzel a hangminőséget is javítva – tette hozzá.

A lemezen a Djabe 1998-as felállása hallható, Sipos András énekes, Égerházi Attila gitáros, Barabás Tamás basszusgitáros és Muck Ferenc szaxofonos közreműködésével.

Muck Ferenc szaxofonos az M1-en arról beszélt, hogy a napjainkban megszokott, tömörített zenei formátumok közel sem biztosítják a lemezeken megszokott hangminőséget, ezért is érezték fontosnak a lemez újranyomását.

A Djabét 1995-ben alapította Égerházi Attila gitáros és az azóta elhunyt Sipos András. Az együttes 2002 óta 42 országban lépett fel Európában, Észak-Amerikában és Ázsiában. A zenekarban Égerházi mellett Barabás Tamás (basszusgitár), Koós-Hutás Áron (trombita, szárnykürt), Nagy János (billentyűs hangszerek) és Kaszás Péter (dob, ének, ütőhangszerek) játszik.

Borítókép: Égerházi Attila gitáros a Djabe együttes koncertjén a debreceni Lovarda Egyetemi Kulturális és Konferenciaközpontban 2017. június 2-án.

MTI Fotó: Czeglédi Zsolt

