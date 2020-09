Komoly műtéten esett át Balázs Klári

A művésznő szinte elviselhetetlen fájdalmakkal küzdött, ami miatt nemrégiben meg kellett operálni a gerincét.

Balázs Klárit idén komoly betegséggel diagnosztizálták, amely miatt nemrég kórházba került, ahol fontos műtéten esett át. Klárika szerencsére már jól van, gyógynövényekkel addig kúrálta magát, míg végül sokkal gyorsabban meggyógyult, mint azt bárki remélni merte volna.

„Mélyaltatásban műtötték a gerincemet: egy 4 centiméter hosszú vágást ejtettek rajtam, az 5-6-os csigolyámnál a becsípődött, két ideggyököt nyomó sérvet ki kellett szabadítani. Egy órán át operáltak, ami nagyon jól sikerült, és szerencsére én is nagyon jól viseltem az egész procedúrát. A beavatkozás reggel volt, másnap hajnalban már kibotorkáltam a mosdóba, amit ugyan nem lett volna szabad, jól meg is dorgáltak érte, de úgy éreztem, meg tudom csinálni” – magyarázta Klárika. – „Ezt is meg tudtam csinálni, mint ahogy az egész műtétet követő rehabilitáció is sokkal flottabbul haladt, mint azt várható volt, ezt pedig a fantasztikus orvosomon kívül Gyurikám gondoskodásának is köszönhetem. Ő szerzett nekem egy nem túl kellemes illatú gyógynövény összeállítást. Na de a hatása! Rohamléptekben épültem fel. Ugyan próbáltam minél tovább tartani azt, hogy ágyban kell maradnom a műtét után, de ez nagyon nehezemre esett, hiszen már egy-két hét után égett bennem a tettvágy, fájdalmaim sem voltak különösebben, és azóta is olyan, mintha elvágták volna ezt az egészet. Örülök, hogy végre túlestem ezen a műtéten, és már ilyen jól vagyok.”

A művésznő sokáig nem tudta, hogy mi okozza a panaszait, aztán pedig a tavaszi karantén időszak miatt tolódott a műtét.

„A lábszárba sugárzó fájdalom évek óta kísért engem, de nem tudtam, hogy mitől van. Mígnem találtam egy fantasztikus orvost, aki megvizsgált, és rögtön tudta, hogy ez gerincsérv lesz. Hamar csináltak egy CT-t, ami után biztossá vált a diagnózis. A doktor azt mondta, húzhatjuk az időt, de ez nem javul magától, és elkerülhetetlen lesz az operáció. Bevallom, először megijedtem, hiszen mégiscsak egy gerincműtétről van szó, de miután elmagyarázta az egész folyamatot, meg is nyugodtam„ – mesélte az énekesnő.

A korlátozások miatt végül az operáció tolódott. Ráadásul a karantén alatt rengeteg munka zúdult rá a villa kapcsán – hiszen az alkalmazottak nem jöhettek -, amit fájdalmak ide vagy oda, el kellett végezni.

”Amint feloldották a korlátozásokat, rögtön meg is műtöttek, talán én voltam az orvosom első páciense. Ami a legrosszabb volt az egészben, az az, hogy a kórházban látogatási tilalom volt, Gyuri nem jöhetett be hozzám. Na ez nem volt egyszerű, hiszen féltjük egymást nagyon, mi ketten vagyunk kerek egész, mi egyek vagyunk. Ha valami történik a másikkal, az rettenetes. Gyuri azóta is figyelmeztet, hogy vigyázzak magamra” – tette hozzá Balázs Klári.

