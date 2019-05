A Mikulás szerepébe bújik Mel Gibson

A Fatman című filmben a jóságos figura igencsak nehéz helyzetbe kerül.

Mel Gibson Mikulást játszik egy fekete komédiában, melynek forgatása jövőre kezdődik Kanadában – értesült a The Hollywood Reporter.

A Fatman című akcióvígjáték egy elkényeztetett kölyökről szól, aki felbérel egy bérgyilkost, hogy kinyírja a lappföldi hírességet. A filmet Ian és Eshom Nelms rendezi és a fivérek írták a forgatókönyvet is. A producerek között szerepel Brandon James, a Rough House-tól, valamint Nadine de Barros a Fortitude és Lisa Wolofsky a Skywolf képviseletében.

„Mel tökéletes választás Kris Kringle szerepére, úgy láthatjuk majd, mint még soha, izgatottan várom, hogy elkészüljön ez a fekete karácsonyi komédia”

– nyilatkozta de Barros.

A Fatman Mikulása nem a megszokott joviális figura, Gibson egy olyan Télapót alakít, akinek az üzlete hanyatlóban van, ezért keményen kell küzdenie. A 12 éves Billy, akivel nem törődik senki, azért fogad bérgyilkost, mert feldühíti, hogy karácsonykor csak szenet talál a zoknijában ajándékként.

Mel Gibsont idén a Professor and the Madman című, 19. század közepén játszódó életrajzi filmben láthatta a közönség, amelyben az első oxfordi angol szótár készítőjét alakította. Jelenleg több új produkció szereposztásában is olvasható a neve: a Boss Level című thrillert augusztusban mutatják be, a War Pigs és a Waldo című akciófilmeknek és a Black Flies című drámának pedig az előkészületei folynak.