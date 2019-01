Amikor fellázadtak a rockzenészek

Közölték, nem hajlandók a nem rockerek mellett szerepelni a színpadon, mivel az rontaná az imidzsüket.

Kérlek, hagyd az egódat az ajtón kívül – üzente az etiópiai éhezők megsegítése céljából létrehozott USA for Africa nevű supergroup előadóinak néhány nappal a We Are the World című dal felvétele előtt Quincy Jones, a projekt egyik szervezője – írja a Múltkor.

Bár az 1985. január 28-án este 45 sztárzenész közreműködésével megkezdődő, és másnap reggelig tartó felvételek komolyabb konfliktus nélkül zajlottak, egy nappal korábban még úgy tűnt, nem mindenki fogadja meg a Jones által a hollywoodi stúdió ajtajára is kiírt tanácsát.

A rockzenészek ugyanis kijelentették, hogy

nekik nem tetszik a Michael Jackson és Lionel Richie által írt, túl popos dal, és egyébként sem hajlandók a nem rockerek mellett szerepelni a színpadon, mivel az rontaná az imidzsüket.

Végül azonban Bruce Springsteen meggyőzte őket arról, hogy a nemes cél érdekében ezúttal tegyék félre önérzetüket, és vállalják az együttműködést.

A jótékonysági fellépés ötlete Harry Belafonte színész, énekes, aktivistában merült fel, akit a Bob Geldof által brit és ír sztárokból hasonló céllal létrehozott Band Aid nevű formáció Do They Know It’s Christmas? című dalának sikere inspirált. Belafonte egy koncert megszervezésében gondolkodott, de Lionel Richie és Kenny Rogers menedzsere, Ken Kragen meggyőzte, hogy egy, a Band Aidéhez hasonló produkció jóval nagyobb segítséget jelenthetne a rászorulóknak. Bár eleinte Kragen keresett fellépőket, végül a

túljelentkezés miatt mintegy 50 előadó ajánlkozását még vissza is kellett utasítania.

A We Are the World című kislemez 1985. március 7-én jelent meg. A címadó dal azonnal a slágerlisták élére ugrott, és 1986-ban négy Grammy-díjat zsebelt be. A korong, amelyből már az első három napban 800 ezer kelt el, az USA-ban négyszeres platinalemez lett. A világszerte mintegy 20 millió példányban eladott kislemez bevételeiből, a dalhoz készült videoklip sugárzásából, valamint a kapcsolódó ajándéktárgyak eladásából összesen több mint 60 millió dollár gyűlt össze a rászorulók javára.

