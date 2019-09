Bejelentették a Super Bowl sztárfellépőit

Shakira és Jennifer Lopez lesznek a tengerentúli profi amerikaifutball-liga (NFL) 54. nagydöntőjének, a világ legnézettebb egynapos sporteseményének, azaz a Super Bowlnak a félidei fellépői.

A liga és az esemény főszponzora, a Pepsi csütörtökön hozta nyilvánosságra, hogy a két, spanyol és angol nyelven egyaránt éneklő popsztár szórakoztatja majd a közönséget február 2-én a miami Hard Rock Stadiumban.

Going to set the world on 🔥🔥🔥 @shakira #PepsiHalftime #SuperBowlLIV @pepsi pic.twitter.com/c7oXQM0vjq

— Jennifer Lopez (@JLo) September 26, 2019