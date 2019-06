Beyoncé énekel Az oroszlánkirály remake-jében

Donald Gloverrel az eredeti, 1994-es Disney-sikerhez írt Can You Feel The Love Tonight című dalt adják elő Az oroszlánkirály újragondolt változatának tévés trailerében.

A John Favreu rendezésében készült, a magyar mozikban 2019. július 18-án debütáló filmben Donald Glover a főszereplő oroszlán, Simba hangját kölcsönzi, míg Beyoncé Simba szerelme, Nala hangját adja – írja az Origó.

Tavaly Elton John bejelentette, hogy az új Az oroszlánkirály-ban az eredeti film négy meghatározó dala is benne lesz (Can You Feel the Love Tonight, Hakuna Matata, I Just Can’t Wait to be King, Circle of Life), amelyek mellé Tim Rice-szal írnak egy új végefőcímdalt – kifejezetten Beyoncé hangjára.

Az első trailer, amiben Beyoncé megszólal, június 3-án került fel a netre:

Most pedig egy tévészpotban az hallható, ahogy Gloverrel előadják az 1994-es animáció ikonikus, Oscar-nyertes dalát:

New #TheLionKing international TV spot featuring Beyoncé and Donald Glover singing "Can You Feel The Love Tonight" 🦁👑 pic.twitter.com/L5FzVyKcXD — BEYONCÉ LEGION (@BeyLegion) June 20, 2019

Az oroszlánkirály remake-jének első előzetese tavaly novemberben nézettségi rekordot döntött: 224,6 millióan látták 24 óra leforgása alatt.