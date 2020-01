Colin Farrell lesz az Új Batman főgonosza

Decemberben még az a hír járta, hogy az új Batman-moziban Kétarc lesz a főgonosz, akit Peter Sarsgaard formálhat meg a vásznon, s bár ehhez azóta sem érkezett megerősítés, az a Just Jared információi szerint egészen biztos, hogy Colin Farrel csatlakozott a szereplőgárdához, ő kapta ugyanis Pingvin karakterét – írja a Híradó.

Wait — is that you, #Oz ? 🦇 pic.twitter.com/xHj9m6OXhf

— Matt Reeves (@mattreevesLA) January 6, 2020