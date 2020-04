Csaknem fél évet csúszik az új Batman-film bemutatása

A Robert Pattinson főszereplésével, Matt Reeves rendezésében készülő új Batman-film is később kerül a mozikba: a Warner Bros. filmstúdió hétfőn jelentette be, hogy a produkció 2021 júniusa helyett csak 2021 októberében debütál majd a filmvásznon.

A Variety.com hollywoodi hírportálon ismertetett közlemény szerint a Warner a koronavírus-járvány miatt felborította forgalmazási naptárát, és számos bemutatásra váró filmje, köztük a Batman és a Maffiózók-sorozat alapján készült The Many Saints of Newark kapott új premierdátumot. A maffiás produkció, amely a széria előzményfilmje lesz, eredetileg idén szeptembertől már a filmszínházak kínálatában szerepelt volna, de az új menetrend szerint csak jövő év márciusától láthatják a nézők.

A stúdió két szuperhősfilmjének forgalmazását is más időpontra tolta: a The Flash 2022 júniusában, a Shazam 2. pedig 2022. novemberében érkezik a mozikba.

Baz Luhrman ausztrál rendező Elvis Presleyről készülő életrajzi filmje, amelynek Tom Hanks alakítja az egyik főszerepét, 2021 októbere helyett csak egy hónappal később, novembertől látható, a Will Smith közreműködésével forgatott új teniszdráma, a King Richard pedig egy évvel később, 2020 novembere helyett 2021 novemberében nézhető meg a mozikban.

A Warner egyelőre nem nyúlt Christopher Nolan Tenet című filmjének július 17-i bemutatásához és a Wonder Woman folytatása, a Wonder Woman 1984 című produkció augusztus 14-re kitűzött forgalmazási dátumát is tartja.

Borítókép: illusztráció