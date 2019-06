Demi Lovato ennél jobban nem is rajonghatna Christina Aguileráért

Egy Las Vegas-i koncertről jelentkezett be, és mutatta meg rajongóinak, milyen bulit csapott bálványa.

Ahogyan Demi Lovato videójából jól látható, teljes extázisban volt Christina Aguilera Las Vegas-i koncertjén. Demi mindig is óriási rajongója volt Christinának, és végre eljutott a Planet Hollywoodban tartott önálló koncertjére – írja a Híradó.

Barátaival a második sorban tombolt, és végigtáncolta és kedvencével együtt énekelte a Genie In A Bottle, a Fighter és a Ain’t No Other Man című nagy slágereit.