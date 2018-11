Ed Sheeran minden előadót megelőzött

Ed Sheeran ma már a világ leggazdagabb előadóművésze, lekörözve Adele-t is.

A Perfect énekesének cége tavaly 27 millió font nyereséggel zárt és a művész több adót fizet, mint a Facebook – írja a The Sun online oldala. A nagy bevétel ellenére Ed szerint a pénzt minden rossznak a gyökere, fontosabbnak tartja a barátságot és a családot.

A jövőre a Szigeten is fellépő Ed Sheeran naponta 75.000, tavaly összesen 27 millió fontot –átszámolva 9.963.000.000 forintot – keresett, ezzel a világ szólóelőadói közt immár ő a leggazdagabb. Igaz adózik is rendesen, az énekes-dalszerző több mint 5 millió fontnyi adót fizetett be az Egyesült Királyságban, ami több, mint a Facebook adója volt 2015-ben és 2016-ban. A hatalmas profit ellenére Sheeran önmagának mindössze valamivel több, mint 8 ezer fontot, mintegy 3 millió forintot vett ki, a többi maradt a bankban.

Az énekes számára nincs sok értéke a pénznek „Ahogy jön, úgy megy” – mondja.

„Nagyobb érték számomra a barátaim és a családom”

– teszi hozzá. A zenész nagyon sok pénzt fordít jótékony célra, nagy összeggel támogatja például a lakóhelye közeli gyermekkórházat.

„Nekem van elég, hogy kényelmesen éljek, a többi megy, hogy az embereket segítse”

– mondja Sheeran, aki jövőre a Sziget Nagyszínpadán lép fel augusztus 7-én, amire a jegyek nagy része már elkelt. „Van még jegy, de napijegyből már csak párezret tudunk kiadni az első napra” – mondta Kádár Tamás, a Sziget főszervezője, „miután aznapra a különböző – 3, 5 és 7 napos – bérletekkel is be lehet jönni” – tette hozzá, előre vetítve, hogy a hónap végén újabb nagy neveket jelentenek be.

Borítókép: AFP / John Macdougall

