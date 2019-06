El kell árverezni Boris Becker díjait, hogy fizetni tudja az adósságokat

A most 51 éves Becker Wimbledon történetének legfiatalabb győztese volt, aki

A licitálás július 11-ig tart – olvasható az árverést szervező Wyles Hardy londoni aukciósház honlapján.

A trófeák között található az a Challenge-kupa, amit a sportoló egy wimbledoni győzelme után kapott, valamint a Renshaw-kupa, amit a teniszező a legfiatalabb egyéni Grand Slam-győzelméért nyert el.

Coming Soon – Timed Online Auction of Sporting Memorabilia and Collectables from the Tennis Career of Boris Becker #tennis #auction #Wimbledon #halloffame #Memorabilia #ATPTour pic.twitter.com/zaFJT64gys

— Wyles Hardy & Co (@WylesHardy) June 21, 2019