Elizabeth Banks lett az év asszonya

A férfi díjazott nevét hamarosan nyilvánosságra hozzák.

Banks íróként, rendezőként és színészként is hatással volt Hollywoodra – indokolták döntésüket a társulat vezetői kedden.

„Elizabeth a színházi világban dolgozó fiatal nők számára példakép”

– fogalmazott közleményében Natalie Needle, a társulat társproducere.

A díjat január 31-én adják át a színésznőnek a massachusettsi Cambridge-ben, a Harvard campusán.

Banks a Hulu tartalomszolgáltató Shrill című vígjátéksorozatának executive producere. A széria második évada januárban kezdődik. Banks 2015-ben a Tökéletes hang 2. című filmmel debütált rendezőként, tavaly pedig ő írta és rendezte a Charlie angyalai új feldolgozását. A Modern család és a 30 Rocks című sorozatokban nyújtott alakításáért pedig Emmy-díjra is jelölték.

A Hasty Pudding-díj korábbi nyertesei között volt Ella Fitzgerald és Meryl Streep, tavaly pedig Bryce Dallas Howard kapta a társulattól a díjat, egy pudingostálat.

A burleszkelőadásairól híres Hasty Pudding társulat története 1795-re nyúlik vissza. Nevét egy korabeli ételről kapta: az alapszabályzat szerint az összejövetelekre mindig más tag vitt egy adag hasty puddingot, azaz zabból vagy más gabonából főzött kását. Az eredetileg egyetemi klubként működő társaság 1844-ben mutatta be első teljes színházi produkcióját, azóta – az I. és a II. világháborúban két-két évet kivéve – minden évben színpadra állítanak egy darabot. A társulatban sokáig férfiak alakították a női szerepeket is, ez 2018-ban változott, azóta színésznők is pályázhatnak a szerepekre.

A Hasty Pudding minden évben egy színészt és egy színésznőt díjaz. A férfi díjazott nevét hamarosan szintén nyilvánosságra hozzák.

Borítókép: Elizabeth Banks amerikai színésznő, producer, rendező