Élőben is hallhatják a rajongók a Joker filmzenéjét

A szimfonikus zenekar kíséretével szervezett koncertturné első állomása április 30-án Londonban lesz.

Világkörüli koncertturnéra indul tavasszal a Joker filmzenéje. Todd Pillipps képregényfilmje 11 Oscar-jelölést kapott, köztük a Hildur Gudnadóttir által komponált filmzene is esélyes a díjra.

A Joaquin Phoenix főszereplésével forgatott rendhagyó, sötét tónusú képregényfilm a mozikban is átütő sikert aratott, globális bevétele meghaladta az egymilliárd dollárt (304 milliárd forint).

A Warner Bros. produkciójának filmzenéjét élő koncertsorozaton akarják bemutatni. A szimfonikus zenekar kíséretével szervezett turné első állomása április 30-án Londonban lesz. Júliusig több fellépést is tartanak Nagy-Britanniában, majd további európai és más nemzetközi állomásokat is terveznek – számolt be róla kedden a deadline.com hollywoodi hírportál.

Hildur Gudnadóttir izlandi zeneszerző Joker-filmzenéje az idei díjszezonban már elnyerte a Golden Globe-díjat és a BAFTA-díjat is.

Az amerikai filmakadémia vasárnapi díjátadó gáláján is a nagy esélyesek között tartják számon.

Borítókép: jelenet a Joker című filmből