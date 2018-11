Feladja szenvedélyét George Clooney

George Clooney-nak meg kell válnia motorjától, felesége Amal ugyanis megtiltotta neki, hogy balesete után ismét azzal közlekedjen. Júliusban motorján ütötték el a hollywoodi filmsztárt Szardínia szigetén. Az 57 éves Clooney A 22-es csapdája forgatásra tartott épp, amikor Costa Corallina közelében elütötte egy autó – írja a hirado.hu.

George Clooney is giving up motorcycle riding and auctioning his Harley-Davidson for charity on eBay https://t.co/I1XDSG0lJg pic.twitter.com/phEXtI081f

— INSIDER (@thisisinsider) November 7, 2018