Gyereksorsokat bemutató filmmel neveznek az Oscarra a lettek

A dokumentumfilm különböző családi hátterű gyerekek életét követi nyomon.

Az Ivars Seleckis által rendezett To Be Continued című egész estés dokumentumfilmet, amely márciusban debütált Lettországban, nyolc alkotás közül választotta ki hétfőn a Lett Nemzeti Filmközpont.

Viestur Kairish lett opera-, színházi és filmrendező, akinek The Chronicles of Melanie című filmjét küldte tavaly Lettország a legjobb idegen nyelvű film Oscar-díjáért folyó versenybe, a szakértői bizottság elnökeként elmondta, hogy a To Be Continued című alkotás „egy nemzetközileg konvertibilis történet a jelenkori Lettországról”.

„A film egyes jelenetei az elmúlt évek lettországi filmtermésének legerősebb üzeneteit hordozzák”

– tette hozzá Kairish, megjegyezve, hogy döntésével a bizottság az igazi filmkészítés mellett tette le a voksát.

Németország a múlt héten jelentette be, hogy Florian Henckel von Donnersmarck Oscar-díjas rendező Werk ohne Autor című alkotásával képviselteti magát az idegen nyelvű Oscar-díjért folyó versenyben. A Tom Schilling, Sebastian Koch és Paula Beer főszereplésével készült alkotás jelenleg a 75. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon verseng az Arany Oroszlánért.