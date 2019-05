Harrison Ford nem adja át Indiana Jones szerepét

A két esélyes, Chris Pratt és Chris Pine számára ez egy igen szomorú hír.

Már egy ideje pletykálják, hogy új színész veszi át Indiana Jones szerepét Harrison Fordtól. Szóba került már Chris Pratt (Jurassic World), és Chris Pine (Star trek) is, most azonban Harrison maga mondta el a Today Show-ban, mi igaz ezekből a szóbeszédekből vagy legalábbis ő mit gondol – írja a Just Jaredre hivatkozva a hirado.hu.

“Senki sem lesz Indiana Jones, nem tudjátok megérteni? Ha én megyek, ő is, ez ilyen egyszerű. Ez egy igazán pokoli módja annak, hogy ezt Chris Pine megtudja, szóval bocsi haver!” – szabadkozott a 76 éves Ford.

Vicc volt, vagy tényleg nem adja át a stafétát? A karakter jövőjét egyelőre homály fedi…